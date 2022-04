Formazioni ufficiali Leicester-Roma: la decisione su Zaniolo

Tutto pronto per Leicester-Roma, semifinale d’andata della Conference League. Ecco le scelte iniziali di Josè Mourinho, la scelta su Zaniolo.

La Roma è pronta a scendere in campo al King Power Stadium. Tra poco il fischio d’inizio della sfida in casa del Leicester, gara d’andata valida per l’accesso alla finale di Conference League. La squadra giallorossa è reduce dalla sconfitta accusata in casa dell’Inter, partita che ha interrotto una lunga serie positiva dei giallorossi in campionato. Andiamo a scoprire le scelte dello Special One, ecco chi scenderà in campo dal primo minuto contro la squadra di Brandon Rodgers.

La Roma ha raggiunto la terza semifinale europea negli ultimi quattro anni, ancora una volta la squadra giallorossa è rimasta unica tra le italiane in corsa in Europa. Destino ha voluto che per la terza volta consecutiva i capitolini affronteranno una squadra inglese, dopo il Liverpool in Champions League, il Manchester United lo scorso anno questa volta è il turno del Leicester di Brandon Rodgers. La squadra giallorossa è in cerca di rsiscatto, dopo la sconfitta accusata contro l’Inter a San Siro. Sconfitta che ha interrotto una serie positiva lunga dodici turni in campionato per i giallorossi, ora in Inghilterra la squadra di Mou può riscattarsi prontamente. Ecco le scelte dei due tecnici, c’era attesa intorno a Zaniolo e Cristante entrambi reduci da acciacchi fisici.

Formazioni ufficiali Leicester-Roma: la scelta di Mou su Zaniolo

Tutti a disposizione di Josè Mourinho e sia Zaniolo che Cristante sono in campo dal primo minuto, ecco le scelte ufficiali. Brandon Rodgers dal canto suo sorprende tutti, decidendo di schierare Vardy titolare dal primo minuto.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.

A disp.: Fuzato, Kumbulla, Viña, Maitland-Niles, Spinazzola, Veretout, Sergio Oliveira, Bove, Carles Perez, El Shaarawy, Shomurodov, Felix.

All.: Mourinho

Leicester: Schmeichel; Ricardo Pereira, Fofana, Evans, Castagne; Tielemans; Maddison, Dewsbury-Hall, Albrighton, Lookman; Vardy.

A disp.: Ward, Odunze, Justin, Thomas, Soyuncu, Amartey, Vestergaard, Choudhury, Soumare, Perez, Lookman, Daka, Ihehanacho.

All.: Rodgers.