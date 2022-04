Totti, una “scommessa vincente”: l’annuncio è ufficiale

Francesco Totti ha annunciato ufficialmente di aver firmato l’accordo con la società come Ambassador in diversi paesi del mondo

In queste ultime giornate Francesco Totti è tornato spesso allo Stadio Olimpico, quella che è stata la sua casa per diversi anni. L’ex numero Dieci non tornava nell’impianto da diverso tempo dopo l’addio come dirigente. Qualche suo avvistamento, ma sporadico c’era stato negli ultimi anni, ma mai con la stessa frequenza di questo 2022. Il ritorno di Totti sui seggiolini per vedere la Roma ha fatto pensare a tutti ad un possibile accordo con i Friedkin per un ipotetico ritorno in giallorosso.

Su questo si è espresso anche il presidente del Coni Giovanni Malagò, qualche giorno fa, che ha confessato che se fosse nella proprietà a stelle e strisce non ci penserebbe su due volte nel far tornare il Capitano alla Roma. La separazione tra Totti e la società in passato non è avvenuta nel migliore dei modi. Al di là dell’addio che ha commosso un popolo intero di tifosi, gli ultimi anni di Francesco in giallorosso come dirigente hanno segnato una spaccatura tra la leggenda e la precedente proprietà Il ruolo sempre più marginale affidatogli, infatti, stava stretto a Totti che ha deciso di dimettersi nel 2019.

Totti, annunciato l’accordo con Mostbet

Ora, l’ex Dieci, sempre molto attivo nel mondo delle pubblicità, ha annunciato di aver concluso un nuovo accordo. La leggenda della Roma sarà Ambassador di Mostbet, società di scommesse che opera in diversi paesi del mondo. L’ex Capitano rappresenterà la società in questi paesi, veicolando quei “valori di fedeltà, che rappresentano bene anche i suoi”. Sul suo profilo Instagram ufficiale è apparso il video ufficiale in cui il Dieci ha comunicato ufficialmente questa nuova avventura, mentre di un ipotetico ritorno alla Roma ancora non si sa nulla.