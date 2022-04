Calciomercato Roma, i giallorossi hanno conquistato un buon pareggio sul campo del Leicester. Intanto si muove Jorge Mendes.

Domenica 1 maggio la squadra giallorossa riceverà la visita del Bologna allo stadio Olimpico. Dopo tre gare consecutive giocate in trasferta la Roma ritrova l’abbraccio del proprio pubblico. Il pareggio trovato in casa del Leicester rimanda tutti i discorsi inerenti alla finale di Conference League alla gara di ritorno, in programma giovedì prossimo allo stadio Olimpico. In attesa di tornare a giocare in casa c’è un importante aggiornamento di calciomercato da registrare, Jorge Mendes scende in campo.

Jorge Mendes scende in campo in prima fila e ridisegna gli equilibri del calciomercato estivo anche in casa Roma. Il procuratore portoghese più famoso al mondo sta lavorando, forzando i tempi, in vista della campagna acquisti estiva, c’è stato in Spagna l’incontro che può ristabilire le priorità di diversi club, incluso quello di Josè Mourinho. La Roma ha conquistato un pareggio in casa del Leicester, risultato che lascia tanta fiducia in vista del ritorno della semifinale di Connference League all’Olimpico. In attesa di tornare a giocare nell’impianto casalingo, dopo tre gare consecutive in trasferta, giunge un importante novità dalla Spagna.

Calciomercato Roma, Mendes ha fretta: incontro in Spagna

La notizia è stata riportata dal sito spagnolo MundoDeportivo che ha descritto il vertice tenutosi tra Jorgè Mendes ed il Barcellona. Per la squadra catalana erano presenti il predidente Joan Laporta , il vicepresidente Rafa Yuste e il direttore sportivo, Mateu Alemany. Secondo quanto riportato dal sito iberico l’oggetto della discussione è stato il futuro di tre assistiti dal procuratore portoghese Adama Traoré , Francisco Trincao e Nico González.

Insieme al suo team fidato di collaboratori Mendes ha definito il futuro dei suoi tre assistiti in casa Barcellona, ma è normale che nei temi di dibattito siano entrati anche altri calciatori assistiti dal lusitano, che cambierebbero anche gli equilibri in casa giallorossa. La squadra catalana d’altronde sta cercando rinforzi in ogni reparto del campo ed a centrocampo potrebbe tentare l’affondo per Renato Sanches o Ruben Neves. Mentre nel settore offensivo è caldissimo il nome di Goncalo Guedes, ala portoghese che tanto bene sta facendo a Valencia più volte accostata alle mire di Josè Mourinho.