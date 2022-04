La famiglia Friedkin fa sul serio ed arriva l’accelerata decisiva. Tutto pronto per la firma ufficiale, accordo trovato e spunta la data.

La Roma è reduce dal buon pareggio trovato sul campo del Leicester, nella semifinale d’andata della Conference League. Giallorossi che si giocheranno le possibilità d’accedere alla finale giovedì sera allo stadio Olimpico. La proprietà Friedkin ha affidato nelle mani di Josè Mourinho il destino della Roma, e proprio la Conference League può accendere le speranze dei tifosi di ritrovare un agognato trofeo. Nel frattempo la famiglia statunitense ha accelerato verso l’affondo finale, ecco la data per la firma ufficiale.

I proprietari statunitensi della Roma non frenano le proprie ambizioni nel mondo del calcio. La squadra giallorossa è reduce dal pareggio trovato sul campo del Leicester, risultato che rimanda tutto alla gara di ritorno allo stadio Olimpico. La Roma tornerà a giocare in casa domenica sera contro il Bologna e giovedì sera contro gli inglesi, prevista una nuova bolgia giallorossa nell’impianto casalingo. L’entusiasmo è tornato ai massimi livelli dall’ingaggio di Josè Mourinho in avanti, un vero e proprio colpo a sorpresa messo a segno dalla famiglia statunitense. E di soprese i Friedkin non sembrano essere avari, dalla Francia giunge la notizia che l’accordo è stato trovato. Spunta anche la data della firma ufficiale, ecco tutti i dettagli intorno alla vicenda.

Roma, i Friedkin fanno sul serio: accordo e firma

Secondo quanto riportato da Rmcsport in Francia è tutto definito per l’acquisto di un nuovo club da parte dei proprietari della As Roma. La famiglia Friedkin sta per acquistare l’ As Cannes, squadra francese che sta lottando per raggiungere la Ligue 2. Secondo quanto riportato dai media transalpini l’accordo per l’acquisto è stato definito, manca solo la firma ufficiale nero su bianco. E spunta la data dell’imminente annuncio, potrebbe avvenire durante il Festival di Cannes tra il 17 ed il 28 di maggio. La proprietà statunitense è legatissima al mondo cinematografico e questo sarebbe un nuovo colpo di scena per tutti. Confermate le ambizioni di crescita della famiglia Friedkin, prossima proprietaria del Cannes.