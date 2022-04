Calciomercato Roma, accordo da 20 milioni: la palla passa a Mendes

Ora tocca al procuratore portoghese decidere il futuro di uno degli obiettivi di calciomercato della Roma per la prossima estate

Quest’anno il centrocampo della Roma non ha dato molta soddisfazione a José Mourinho, che già in estate aveva provato a modificarlo con qualche innesto. Le trattative del portoghese, però non sono andate a buon fine visto che nella scorsa finestra di calciomercato estiva non è arrivato nessun mediano. Per questo motivo, lo Special One ha dato mandato a Pinto di trovare nuovi profili. Questi, però, devono avere delle determinate caratteristiche.

La prima riguarda la qualità tecnica dei giocatori. José, infatti, vorrebbe avere qualcuno in grado di gestire il pallone e dettare i tempi di gioco. Un regista, quindi che al portoghese manca dall’estate. Un’altra caratteristica che il futuro centrocampista giallorosso dovrebbe avere è la fisicità. L’allenatore della Roma, infatti, vuole aggiungere un po’ di muscoli, ma anche dinamicità alla linea mediana e per questo sta pensando a qualche box to box. Un calciatore che sarebbe in grado di racchiudere tutte queste qualità è Renato Sancges del Lille, che infatti piace molto sia allo Special One che a Tiago Pinto. Quest’ultimo per portarlo nella Capitale dovrà fare gli straordinari, visti i tanti concorrenti.

Calciomercato Roma, Sanches vicino al Milan: ecco quando la firma

Una delle squadre che, infatti, vorrebbe prendere Sanches nella prossima stagione è il Milan. Secondo quanto riporta calciomercato.com, poi, l’affare che porterebbe il portoghese ai rossoneri è in fase avanzata. Ora la palla, infatti, passa a Mendes che deve decidere quando dare il via libera all’affare. Maldini dovrebbe sborsare circa 20 milioni per portare il centrocampista a Milano. L’ingaggio, invece dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni. I rossoneri sono fiduciosi di poter chiudere l’affare nelle prossime settimane e hanno previsto la firma sul contratto entro la fine di maggio.