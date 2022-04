Roma-Lazio, il documentario brasiliano sul derby è da urlo

Nel paese carioca è uscito un video che racconta le emozioni, le esultanze e la coreografia della Roma nel derby contro la Lazio

Il 20 marzo è andato in scena il derby della Capitale, dove la Roma ha asfaltato la Lazio. All’Olimpico, Abraham e compagni hanno sconfitto senza appello i biancocelesti che si sono arresi ai giallorossi. Proprio l’attaccante inglese è quello che ha dato il via alla festa dei romanisti grazie a un gol in avvio di partita nato da un calcio d’angolo. Al primo minuto del match, Pellegrini calcia a rientrare sul portiere un corner dalla sinistra. Il pallone, però prende la traversa e finisce sulle gambe dell’ex Chelsea che calcia a rete e segna l’1-0.

Dopo 20 minuti di dominio giallorosso, poi arriva anche il 2-0 che porta sempre la firma dell’inglese. In quell’occasione, Abraham ha dato sfoggio delle sue qualità sia tecniche che fisiche colpendo il pallone in acrobazia su cross di Karsdorp, che si ea inserito bene. Tiro imparabile per Strakosha che ha potuto solo raccogliere il pallone dalla porta, come poi è successo anche al 40′. Verso la fine del primo tempo, infatti, alla Roma viene affidato un calcio di punizione dal limite dell’area. Sul pallone è andato Pellegrini che con una pennellata precisa ha insaccato il pallone proprio sotto l’incrocio realizzando il 3-0 più veloce nella storia di un derby.

Roma-Lazio, il documentario di Peleja sul derby è da urlo

La giornata è stata fantastica per tutti i tifosi della Roma che hanno assistito a una grande prestazione dei calciatori di Mourinho he hanno battuto la Lazio nel derby. Gli ultimi due gol hanno mandato in visibilio i tifosi giallorossi che hanno creato nello Stadio Olimpico una grande atmosfera. La sfida di coreografie, poi, è stata uno spettacolo a cui non si assisteva da anni. Tutto questo, compresi i cori della “la Curva più emozionante del mondo”, le emozioni e le esultanze sono state riprese dal canale YouTube Peleja che ha pubblicato il documentario dedicato a Roma-Lazio e alla tifoseria giallorossa. Condotto da Martino Simcik Arese, con produzione di Valerio Curcio e riprese di Davide Marchione, il video vede la partecipazione dello scrittore Simone Nebbia, della giornalista Chiara Di Paola e del cantante Ibrahim “Mojo”. Il documentario è disponibile gratuitamente sul canale YouTube di PELEJA.