Calciomercato Roma, fascia da capitano e futuro blindato

Calciomercato Roma, il club ha preso la decisione di affidare la fascia da capitano al calciatore assicurandogli il posto in squadra

Tra qualche ora la Roma scende in campo contro il Bologna per la trentacinquesima giornata di Serie A. La partita dello Stadio Olimpico è importante soprattutto per i giallorossi per i sogni di entrare in Europa League nella prossima stagione. Abraham e compagni, infatti, finora sono alla quinta piazza in campionato, che vale l’accesso nel torneo. Contro i rossoblù, quindi, l’obiettivo sarà quello di difendere la posizione per tenere distanti le inseguitrici che hanno lo stesso sogno dei giallorossi.

Mentre il Bologna non ha nulla da giocarsi e l’unico capriccio degli emiliani può essere quello di migliorare il punteggio in campionato, la Roma deve giocare contro il Leicester in Conference League. Contro gli inglesi andrà in scena la semifinale di ritorno della neonata coppa europea, che Mourinho vorrebbe portare nella Capitale. Vista l’importanza della partita, è molto probabile aspettarsi del turn over dal portoghese, che però, non renderà vita facile agli uomini di Tanjga. Con l’assenza di Mkhitaryan, poi, a centrocampi ci sarà una sostituzione obbligata nonostante le poche alternative. Dal mercato, infatti, lo Special One vorrebbe avere un nuovo centrocampista per migliorare e ampliare le opzioni nella linea mediana.

Calciomercato Roma, Xhaka può tornare capitano dell’Arsenal

Uno dei primi profili individuati da Mourinho per migliorare il centrocampo della Roma nel prossimo calciomercato, è quello di Granit Xhaka. Lo svizzero a inizio stagione era i ferri corti con l’Arsenal e sembrava in procinto di lasciare Londra. Ora, invece, nelle ultime partite, il ventinovenne è riuscito a rientrare nei piani di Arteta che ha cominciato a riutilizzarlo con continuità. Secondo quanto riporta goal.com, l’allenatore spagnolo starebbe pensando, insieme al club, di ridare la fascia da capitano allo svizzero, dopo avergliela tolta nel 2019. Xhaka ha confessato in conferenza stampa che se questa gli fosse restituita lui sarebbe pronto ad accettarla. Un episodio che lascia pochi subbi su dove giocherà il centrocampista, che si allontana così da Mou.