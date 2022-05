Formazioni ufficiali Roma-Bologna: turnover totale

Tra pochi minuti comincia Roma-Bologna, valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. Mourinho ha deciso chi scenderà in campo con i rossoblù



Alle 20.45 va in scena Roma-Bologna allo Stadio Olimpico. I giallorossi sono alla ricerca di punti per continuare la corsa all’Europa League, con tre squadre alle calcagna che sono pronte a superare i giallorossi. La partita arriva in un momento particolare della stagione per entrambe le squadre. Anche se i rossoblù non hanno molto da chiedere al campionato, avendo già raggiunto la salvezza e non potendo sognare l’accesso in Europa, sono in una buona forma soprattutto grazie alla vittoria per 2-1 contro l’Inter.

La Roma, invece, affronta il Bologna nel bel mezzo del doppio incontro di Conference League con il Leicester. Contro gli inglesi sarà la semifinale di ritorno della coppa europea al primo anno di esistenza. Mourinho vuole riportare nella Capitale un trofeo europeo e per questo la sua mente è tutta alla squadra allenata da Rodgers. Questo, però, sta pensando di fare uno sgambetto al suo ex maestro. I due, infatti, hanno collaborato all’inizio delle rispettive carriere al Chelsea, quando però lo Special One era già special.

Roma-Bologna, le formazioni ufficiali

In vista della sfida con il Bologna, Mourinho ha deciso di adottare la solita formazione, ma con qualche cambio. Lo Special One, infatti, ha scelto il solito 3-4-2-1 che da inizio stagione, garantisce più solidità in difesa. I tre difensori stretti, infatti, con i terzini che scendono, permettono alla squadra di essere più stretta in fase difensiva, lasciando meno spazi aperti per gli avversari. In fase di attacco, invece, i centrali possono essere sfruttati anche negli inserimenti, con i centrocampisti che coprono se necessario. Infine, l’attacco a due ha valorizzato Tammy Abraham, che però oggi non sarà in campo.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez, Maitland-Niles, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Carles Perez, Zaniolo, Felix Afena-Gyan. A disposizione: Fuzato, Karsdorp, Vina, Smalling, Pellegrini, Abraham, Shomurodov, Spinazzola, Bov e, Darboe, Zalewski, Volpato. All. Mourinho

Bologna (3-5-2): Skoruspki; Soumaoro, Medel, Kasius; Bonifazi, Dominguez, Schouten, Soriano, Hickey; Arnautovic, Orsolini. A disposizione. ardi, Binks, Theate, Sansone, Viola, Mbaye, Santander, Aebischer, De Silvestri, Svanberg, Vignato, Barrow. All. Mihajlovic