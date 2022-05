Calciomercato Roma, annuncio Rai: “Sogno Mou, Dybala ha già scelto”

Calciomercato Roma, la Joya si libera a giugno vista la scadenza del contratto che lo lega alla Juventus. Su di lui diverse big

La Roma ha appena salutato il sogno Champions League dopo il pareggio con il Bologna. Lo stop con i rossoblù, ha permesso alla Juventus di conquistare matematicamente il terzo posto in campionato, che vale l’accesso alla competizione per la coppa dalle grandi orecchie. Gli uomini di Mihajlovic hanno giocato molto bene e sono riusciti a fermare la Roma in una gara combattuta, dopo il pareggio con il Milan e la vittoria con l’Inter. Uno stato di forma importante per Arnautovic e compagni, che all’Olimpico hanno conquistato solo un punto.

Sfuma così il sogno di accedere alla Champions League, ma Mourinho ne ha ancora altri. Il primo si chiama Conference League. Il secondo, invece, è la sorella maggiore, ed è l’Europa League che è ancora in ballo. Infine, per José ci sono anche i sogni riguardanti il calciomercato. Lo Special One, infatti, vorrebbe avere diversi rinforzi in vista della prossima stagione e i Friedkin sono disposti ad accontentarlo. A partire dal 1° luglio, quindi, sarà possibile aspettarci diversi acquisti nella Roma, in particolare a centrocampo.

Calciomercato Roma, Venerato: “Mourinho sogna Dybala, ma lui piace in Premier”

Anche gli altri reparti, però, potrebbero arrivare giocatori in caso si presentassero dei veri e propri affari. Uno di questi potrebbe essere Paulo Dybala. L’attaccante della Juventus si libera a zero in estate e a Mourinho piace molto. L’argentino, poi, potrebbe arrivare soprattutto in caso Zaniolo lasciasse la squadra nei prossimi mesi. Secondo quanto riportato da Ciro Venerato alla Domenica Sportiva di Rai Sport, Mourinho sogna il colpo l’arrivo del calciatore. Purtroppo, però, nonostante le voci di questi giorni è molto difficile che la Joya approdi nella Capitale, visto anche l’interesse di alcuni club della Premier League.