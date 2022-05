Calciomercato Roma, il Milan rovina i piani di Pinto: accordo già trovato e si mette in salita l’operazione per il gm

Doppia beffa per Pinto? Forse sì, piazzata da Paolo Maldini, dirigente del Milan. Che non solo ha praticamente chiuso – o quasi, secondo le informazioni degli ultimi giorni – per Renato Sanches dal Lilla. Ma che con questa operazione in entrata ne potrebbe bloccare una della Roma che Pinto ha in mente da quasi un anno a questa parte.

Sì, perché secondo quanto riportato dal Sun, anche l’Arsenal guardava con interesse al centrocampista portoghese che alla fine della stagione lascerà il club francese. Soprattutto perché Arteta, tecnico dei Gunners, è sicuro che in mezzo al campo perderà Elneny. Ed è anche certo dell’interesse della Roma per Xhaka: nonostante il rinnovo infatti, il giocatore svizzero non è mai uscito dai radar di Tiago Pinto e di José Mourinho, che lo vorrebbe nella sua rosa per la prossima stagione.

Calciomercato Roma, doppia beffa Pinto

Ma questo mancato arrivo, potrebbe di fatto bloccare la partenza del calciatore svizzero. A meno che, l’Arsenal, non riesca a trovare sul mercato almeno due elementi in mezzo al campo per dare il via libera a Xhaka direzione Roma. Difficile, in questo momento, visto anche che un obiettivo sembra destinato alla Seria A sponda rossonera, con Maldini che si è mosso con largo anticipo sferrando poi l’attacco decisivo nel momento più opportuno. Inoltre, delle indicazioni sul possibile futuro di Xhaka, ne erano arrivate già ieri.

Problemi quindi per Pinto, che è alla ricerca di un centrocampista centrale di personalità che possa mettersi in mezzo al campo e dare anche esperienza alla sua squadra. Anche per questo il gm portoghese avrebbe messo nel mirino Matic del Manchester United. Concorrenza in Serie A anche per il serbo, visto che pure la Juventus di Allegri lo starebbe cercando.