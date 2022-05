Calciomercato Roma, lo vuole Mourinho: colpo da 10 milioni

Calciomercato Roma, lo vuole Mourinho: pronta un’offerta di 10 milioni di euro per il talento che potrebbe essere in uscita

Lo vuole Mourinho. Che ci ha visto qualcosa di molto interessante nonostante la giovane età e sicuramente non tante presenze in prima squadra. Non è un nome nuovo dalle parti di Trigoria, ve ne abbiamo parlato infatti qualche giorno fa, ma le modalità di una possibile operazione sono cambiate in questo periodo, almeno stando alle informazioni riportate da ElNacional.cat.

Abde Ezzalzouli, attaccante esterno classe 2000 del Barcellona, è un elemento che Tiago Pinto ha messo nel mirino, dopo le indicazioni arrivate dallo Special One. Il tecnico catalano Xavi, dal momento del suo arrivo in panchina, lo ha schierato qualche volta con la Prima Squadra e vorrebbe tenerlo. O magari darlo in prestito per un anno. Ma secondo il portale la Roma è così interessata al calciatore che avrebbe messo un offerta importante sul piatto per prenderlo a titolo definitivo.

Calciomercato Roma, 10 milioni per Abde

Sarebbero pronti 10 milioni di euro per strappare ai catalani il giovane. Una cifra che Laporta riterrebbe molto interessante: l’importo è notevole per un calciatore così giovane e il massimo dirigente spagnolo starebbe prendendo in considerazione questa cessione, anche per via dei problemi economici che sono sotto gli occhi di tutti. E anche queste cifre, che per un club così importante non sembrano chissà che, posso aiutare in un momento particolare come questo.

In ogni caso, la Roma, sul Abde, è davanti a tutti. Anche rispetto ad alcuni club della Liga che ci hanno messo gli occhi addosso negli scorsi mesi e che hanno richiesto informazioni nel merito. Inoltre, come vi abbiamo spiegato, anche il giocatore avrebbe dato l’ok ad un possibile trasferimento in Italia.