“Ossessione” Mourinho: il comunicato ufficiale della Lazio

I biancocelesti hanno deciso di scrivere una nota ufficiale per rispondere a Mourinho e sottolineare la sua ossessione

In questi giorni sta facendo parlare Spezia-Lazio per il gol al 90′ in fuorigioco di Acerbi. Grazie alla rete del difensore centrale, i biancocelesti sono riusciti a vincere e a portare a casa i tre punti necessari per raggiungere la Roma al quinto posto. Ora l’accesso in Europa League è conteso da tutte e due le squadre con i giallorossi che sono avanti per la differenza reti proveniente dagli scontri diretti. Sarri è riuscito a mettere il sale sulla coda di Mourinho, che però non ha apprezzato l’accaduto.

In conferenza stampa, infatti, l’allenatore portoghese ha affermato come nel calcio tutto sia cambiato, ma solo due cose siano rimaste uguali. La prima sono i giornalisti, mentre la seconda sono i gol in fuorigioco. José ha poi rincarato la dose ammettendo come sia inaccettabile che nel 2022 succedano ancora queste cose, così come è inaccettabile ciò che è successo durante Spezia-Lazio. Una critica pesante diretta agli arbitri Pairetto e Nasca che, però, sono stati sanzionati dall’Aia proprio per il grave errore considerato concatenato. Da una decisione sbagliata, infatti, ne sono arrivate altre che hanno portato a convalidare la rete.

Mourinho “ossessionato”: la Lazio risponde in un comunicato ufficiale

Le parole dello Special One sono arrivate inevitabilmente anche alla Lazio che ha deciso di rispondere tramite un comunicato stampa. I biancocelesti, infatti, hanno sottolineato come alcuni allenatori, senza nominare Mourinho, siano ossessionati dalla loro squadra e preferiscano guardare in casa di altri per nascondere la mancanza di risultati o errori clamorosi in casa propria. Il club di Lotito, poi, ha continuato elencando alcuni dei torti arbitrali subiti quest’anno tra cui anche la gomitata di Ibanez a Milinkovic, peccato fosse in fuorigioco.