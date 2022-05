Calciomercato Roma, c’è lo zampino di Mendes: ha già firmato

Calciomercato Roma, c’è lo zampino di Mendes. Il calciatore ha già firmato. E sorride Mourinho

La svolta che potrebbe aiutare Mourinho in quello che è un colpo che la Roma ha in mente e che potrebbe piazzare, anche a titolo definitivo, la prossima stagione. Nonostante ci siano diverse squadre sul calciatore e nonostante ci sia soprattutto un club, il Villarreal, che sarebbe avanti nella possibile operazione di mercato. Ma c’è una novità che sicuramente potrebbe aiutare Mourinho.

Secondo quanto riportato da Sport.es infatti, Garrido, collaboratore di Mendes, ha messo nella sua scuderia anche Abde, l’esterno offensivo del Barcellona che è entrato nei radar dei giallorossi. Un aiuto per lo Special One, che potrebbe fare pressione con il suo connazionale per riuscire in quella che sembra un’operazione importante, viste le qualità tecniche del giocatore.

Calciomercato Roma, Abde ha firmato

Abde, scrive il sito spagnolo, ha un enorme potenziale. Ma non si conosce ancora quale potrebbe essere il suo futuro. La prossima estate sarà quella decisiva per le sorti. Si parla di tante opzioni sul piatto. Quella di rimanere un altro anno nella formazione B, all’uscita in prestito, ma si valuta anche un addio a titolo definitivo qualora arrivasse un’offerta ritenuta soddisfacente da tutte le parti. Insomma, nulla è precluso.

E, questa svolta, potrebbe anche riaprire le porte della Roma per il classe 2001 che ha già fatto parlare di sé all’inizio della stagione ma che poi è tornato nell’ombra dopo gli innesti in Catalogna di gennaio. Pinto, come abbiamo spiegato ieri, potrebbe mettere sul piatto 10 milioni di euro per prenderlo a titolo definitivo. Una cifra che il Barca avrebbe preso in considerazione. Basta, adesso, la spinta di Mendes.