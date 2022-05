ASRL | Calciomercato Roma, non solo Senesi: le ultime sulla difesa

Riflettori accesi sul calciomercato estivo in casa Roma. Non solo il colpo Senesi per la difesa di Mourinho, ecco le ultime.

Alla ricerca di un difensore centrale di piede mancino, la Roma ha già da tempo messo nel mirino diversi obiettivi. Il nome che va per la maggiore ormai da mesi resta quello di Marcos Senesi. Il 24enne argentino si giocherà domani l’accesso alla finale di Conference League contro il Marsiglia e proprio la squadra francese è una delle squadre a lui interessate. Il mancino del Feyenoord piace parecchio anche a Inter e Napoli, mentre in Premier si è parlato di Manchester United, Newcastle e Tottenham.

Il contratto in scadenza a giugno 2023 rende meno proibitivo il prezzo del cartellino, ma proprio in virtù di questa folta concorrenza, Tiago Pinto e il suo staff stanno tenendo d’occhio anche altri profili. Nelle ultime ore si è parlato di un ritorno di fiamma di Piero Hincapié. Seguito la scorsa estate anche da Lazio e Napoli, il 20enne dell’Ecuador ha disputato un’ottima stagione con la maglia del Bayer Leverkusen.

Calciomercato Roma, le ultime su Hincapié

Con 31 presenze complessive, due gol e un assist, l’ex Talleres ha giustificato i circa 7 milioni di euro spesi dal club tedesco la scorsa estate. Secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, diversi club italiani, francesi e inglesi hanno chiesto informazioni sul ragazzo, non riuscendo tuttavia a muovere passi concreti e ufficiali. Il club dell’Aspirina ha fatto sapere di non essere intenzionato a cedere il calciatore dopo un solo anno, a men che non arrivi un’offerta davvero irrinunciabile. In virtù di questi propositi, un vero e proprio prezzo non è stato ancora fatto, ma si ha la sensazione che un’eventuale base d’asta possa partire da cifre molto vicine ai 20 milioni di euro.