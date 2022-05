Calciomercato Roma, la squadra giallorossa è attesa da un finale di stagione appassionante, mentre arriva un assist d’oro per Tiago Pinto.

Domani sera la squadra giallorossa scenderà in campo, in uno stadio Olimpico gremito, per affrontare il Leicester. In palio l’accesso alla finale della Conference League, si riparte dall’1-1 in terra inglese. Il finale di stagione si sta dimostrando avvincente per i tifosi giallorossi, che esattamente un anno fa vennero spiazzati dall’ingaggio di Josè Mourinho sulla panchina della Roma. In attesa della gara fibrillante di domani sera c’è un nuovo aggiornamento di calciomercato da riportare. Il grande ex aiuta Tiago Pinto, ecco l’assist per il portoghese.

Esattamente un anno fa veniva nominato Josè Mourinho nuovo allenatore della Roma. La ricorrenza cade alla vigilia di un match importantissimo per i colori giallorossi, domani sera contro il Leicester. In palio la finale della Conference League, dopo tre semifinali europee conquistate negli ultimi quattro anni ora il sogno di alzare un trofeo è alla portata. La squadra di Mourinho dovrà battere il Leicester di Brandon Rodgers, l’1-1 maturato in terra inglese lascia intatte le speranze di qualificazione per entrambe le squadre. In attesa del big match, delicato quanto elettrizzante, si anticipano diversi scenari in vista della finestra estiva di calciomercato. In Serie A potrebbe nascere una nuova pista per l’esubero della rosa giallorossa, spunta l’assist del grande ex a Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, assist del grande ex: occasione Pinto

Parliamo di Gonzalo Villar, spedito in prestito in Liga nella finestra di riparazione invernale. Il centrocampista nato a Murcia è tornato a giocare in Spagna per questa metà stagionale, insieme a Borja Mayoral nel Getafe. Al contrario della punta, che sta facendo bene in fase relizzativa ed è ancora di proprietà del Real Madrid, il centrocampista è in prestito secco ed a giugno potrebbe tornare a Trigoria come esubero. Ecco perchè la notizia di un interesse per lui da parte della Fiorentina potrebbe accendere l’asse in Serie A. Secondo quanto riportato dal sito Estadiodeportivo nell’ultima partita del Getafe c’era Nicolas Burdisso a visionare diversi calciatori per la squadra viola. Nel lungo elenco anche i due calciatori che hanno lasciato la Roma a gennaio, Pinto può sfruttare l’assist del grande ex difensore della Roma.