Calciomercato Roma, Zaniolo scartato: la mossa delle Juventus

I bianconeri hanno cambiato idea sull’attaccante della Roma che potrebbe non approdare a Torino nella prossima finestra di calciomercato

Da quando è arrivato a Roma diverse squadre hanno messo gli occhi su Nicolò Zaniolo. L’attaccante numero 22 ha dimostrato grandi qualità nonostante i suoi due brutti infortuni. Il classe 1999 infatti è stato fermato in due anni dalla rottura del crociato, prima uno e poi l’altro, che hanno minato la sua carriera. L’ex gioiellino dell’Inter, però, non si è mai abbattuto ed è tornato in campo in entrambe le occasioni per cercare di affermarsi come uno dei migliori talenti della Serie A.

In questa stagione, però, il suo apporto alla manovra romanista si è fatto un po’ desiderare, con diverse partite sottotono, anche a causa del cambio di modulo. Con il 3-5-2, infatti, Nicolò è stato schierato quasi sempre nella coppia di attacco avvicinandolo alla porta. Per un attaccante sarebbe la cosa migliore, ma non per uno come Zaniolo che ama giocare negli spazi e puntare la porta appena possibile. Entrare subito in contatto con i difensori avversari che non gli permettono di sfruttare la velocità, poi, ha un po’ inaridito il gioco del numero 22 giallorosso. Le sue qualità però non sono mai state messe in discussione alla Roma che ora deve combattere molto per cercare di trattenerlo nella prossima finestra di calciomercato,

Calciomercato Roma, contatti tra la Juventus e Di Maria: Zaniolo è l’alternativa

Una delle squadre che è sempre stata sulle tracce di Zaniolo è la Juventus che ha cercato di prenderlo sin dall’esordio in giallorosso. Il contratto che lo lega alla Roma scade nel 2024 e anche se mancano ancora due anni alla scadenza, i bianconeri avevano l’idea di prenderlo nel calciomercato. Secondo quanto riporta Tuttosport, però, questa situazione è cambiata. La Juventus, infatti, ha deciso di puntare un altro calciatore che potrebbe approdare alla Continassa a parametro zero. Si tratta di Angel Di Maria, attaccante esterno del Paris Saint-Germain. Il suo contratto con i francesi scade a giugno e i bianconeri vorrebbero prenderlo per migliorare l’attacco. Secondo il giornale torinese, poi, ci sono stati già contatti tra Cherubini e l’entourage del giocatore che chiede 7 milioni. In caso l’affare non andasse in porto, Zaniolo sarebbe l’alternativa per il Fideo.