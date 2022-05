Calciomercato Roma, irruzione Spalletti e asta pirotecnica in Serie A

Calciomercato Roma, asta in Serie A: non solo Juventus e Milan, ma c’è l’inserimento anche di Spalletti. Si muovono tutte le big

Scatta l’asta pirotecnica in Serie A. Non solo la Roma, che s’è mossa probabilmente in anticipo rispetto alle concorrenti. E non solo Juventus e Milan, così come vi abbiamo spiegato, ma adesso, secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbe anche il Napoli di Spalletti sul centrocampista che tanto bene sta facendo in questa stagione.

Svanberg del Bologna, in poche parole, è diventato un obiettivo concreto di quasi tutte le big del massimo campionato italiano. Solamente l’Inter al momento non sembra essersi iscritta alla corsa, ma questo poco cambia, perché comunque per Pinto, riuscire a battere la concorrenza, non sarà per nulla facile.

Calciomercato Roma, anche Spalletti su Svanberg

Il quotidiano oggi in edicola spiega che le richieste del club di Saputo non potranno essere eccessive. Nonostante tutto, il centrocampista, 23 anni, tre gol e altrettanti assist in questo campionato, ha un contratto in scadenza nel 2023. Troppo vicino per riuscire ad alzare le pretese. Si è parlato nel corso delle scorse settimane di una valutazione che si potrebbe aggirare intorno ai 15-20 milioni di euro, che in ogni caso comunque appare eccessiva.

Pinto però potrebbe avere delle armi da giocare. E cioè proporre al Bologna diversi cartellini di quei calciatori in esubero che ormai non fanno più parte del progetto giallorosso. Parliamo di Villar, Darboe e Shomurodov principalmente, tutti calciatori che il gm portoghese vuole cedere in maniera definitiva e anche al più presto. Qualcuno di loro potrebbe sicuramente fare al caso del club emiliano.