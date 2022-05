Fiorentina-Roma, torna in gruppo: Italiano ritrova un titolare

Lunedì va in scena Fiorentina-Roma, valida per la trentaseiesima giornata di Serie A. C’è un rientro in gruppo dopo l’infortunio

Lunedì alle 20.45 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze va in scena Fiorentina-Roma. Quella tra la Viola e i giallorossi è uno scontro diretto per decidere quali tra le due squadre andrà in Europa League nella prossima stagione. José Mourinho avrebbe preferito sicuramente lottare per la Champions League, ma anche la sorella minore della coppa europea è sicuramente migliore della Conference League. Per questo Abraham e compagni cercheranno di dare il massimo per portare a casa la vittoria e allontanare definitivamente gli uomini di Italiano. Attenzione, però, anche alla Lazio, che è a pari punti della Roma, che però è in vantaggio grazie alla differenza reti negli scontri diretti.

La vittoria per 3-0 nel derby di ritorno, infatti, è stato fondamentale per la Roma per rimanere davanti ai biancocelesti. Molto importanti, poi, sono stati anche i due gol segnati nella sconfitta per 3-2 dell’andata ormai lo scorso anno. e Mentre la Fiorentina prepara la sfida con i giallorossi, gli occhi di tutti i calciatori e i tifosi del club toscano saranno sulla sfida di questa sera di Conference League tra Roma e Leicester. Pellegrini e compagni, infatti, scendono in campo nella semifinale di ritorno contro le Foxes. L’obiettivo è quello di vincere, anche 1-0 per strappare il pass per la finale di Tirana. L’1-1 dell’andata va un po’ stretto a José Mourinho, che cercherò di spronare i suoi a dare il massimo, così come lo faranno i quasi 70.000 dell’Olimpico.

Fiorentina-Roma, Odriozola ha recuperato: allenamento con il gruppo

La curiosità dei tifosi della Fiorentina sarà tutta per cercare di capire le intenzioni di Mourinho e soprattutto quali calciatori potranno essere più stanchi dopo la gara. Molto importante per loro, poi, sarà vedere se tra le fila dei giallorossi ci sarà qualche infortunio che costringerà qualche titolare a lasciare il campo. Mentre tutti aspettano il match di questa sera, quindi, i calciatori della Viola si sono allenati al Centro Sportivo Davide Astori. Come riporta Pentasport di Radio Bruno, Vincenzo Italiano può esultare perché ha recuperato uno dei suoi calciatori più importanti. Si tratta di Alvaro Odriozola, che in questa stagione ha giocato molto bene con il club toscano. L’ex Real Madrid ha recuperato dai problemi fisici ed ha svolto la seduta con il resto del gruppo.