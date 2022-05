Formazioni ufficiali Roma-Leicester, ha perso il ballottaggio: di nuovo fuori

Tra circa un’ora va in scena Roma-Leicester allo Stadio Olimpico e sono state rese note le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici

Tra un giro di orologio allo Stadio Olimpico va in scena quella che è la partita più importante di questa stagione. Alle 21 ci sarà il fischio d’inizio di Roma-Leicester, valida per la semifinale di ritorno di Conference League. Arrivate a questo punto, entrambe le squadre cercheranno di dare il massimo per strappare il pass per la finale di Tirana. I due club, però, arrivano con due situazioni diverse. I club inglese, infatti, non ha nulla da chiedere alla Premier League, essendo attualmente undicesimo nel tabellone. La Roma, invece, sta combattendo per cercare di restare al quinto posto, che vale l’accesso all’Europa League.

A cercare di mettere i bastoni tra le ruote alla Roma, infatti, ci sono Lazio, Fiorentina e Atalanta che hanno messo gli occhi sulla quinta piazza della Serie A. Fino ad ora in vantaggio ci sono i giallorossi che, però, sono a pari punti dei biancocelesti. Entrambi i club, infatti sono a 59 punti, solo tre di distacco dalla Viola e dai bergamaschi che sono fermi a quota 56. Abraham e compagni, però, hanno sono in vantaggio rispetto alla squadra allenata da Sarri. Grazie ai due gol segnati nel derby di andata e al tris calato in quello di ritorno, la Roma può vantare una differenza reti negli scontri diretti migliore, che li proietta in avanti.

Formazioni ufficiali Roma-Leicester: Mourinho schiera i titolari senza sorprese

Prima di pensare al campionato, però, c’è la partita a cui la Roma deve prestare tutte le attenzioni. Tra circa un’ora lo Stadio Olimpico, che sarà pieno di 70.000 persone per l’occasione, diventerà ancora più infernale per la partita. In conferenza stampa Mourinho ha chiesto ai suoi tifosi non solo di assistere al match, ma di dare una vera e propria spinta giocando loro stessi la gara. Intanto, lo Special One ha deciso quali saranno i giocatori che dovranno scendere in campo contro Vardy e compagni.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.

Leicester (4-3-3): Schemichel, Pereira, Evans, Fofana, Justin; Drewsbury-Hall, Tielemans, Maddison; Lokman, Vardy, Barnes.