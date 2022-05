Calciomercato Roma, accelerata nella trattativa e firma imminente

Tiago Pinto non vuole perdere tempo e per questo sta spingendo per ottenere l’obiettivo della Roma entro l’inizio del calciomercato estivo

Mancano poche settimane alla fine del calciomercato e Tiago Pinto vuole muoversi in tempo per assicurarsi i migliori talenti che il panorama può offrire. A partire dal primo luglio, infatti, comincia il calciomercato estivo in cui i Friedkin hanno riposto molte aspettative. Dan e Ryan, infatti, vorrebbero vedere la Roma competere ad alti livelli e per questo hanno deciso di investire per dare a Mourinho la miglior rosa disponibile. A di là di come andrà a finire questa stagione, la proprietà può essere soddisfatta dell’operato del portoghese. Lo Special One, infatti, ha riportato allo stadio un gran numero di tifosi come non succedeva da tempo.

Sono stati diversi i sold out fatti registrare in questa annata, con gli ultimi arrivati in successione nelle ultime due settimane. Già contro il Bodo/Glimt, l’Olimpico era al completo, così come lo è stato con la Salernitana e ieri sera con il Leicester City. anche in trasferta i giallorossi si sono fatti rispettare, riempiendo il settore ospiti sia in Serie A che in Conference League. Con un pubblico simile alle spalle, la Roma vuole migliorare la rosa anche per tutti i giallorossi. Così Pinto, con le indicazioni di Mourinho alla mano, sta analizzando quali sono le aree da migliorare. Ce ne sono alcune che hanno bisogno di un piccolo ritocco, mentre altre necessitano interventi pesanti.

Calciomercato Roma, accelerata per la firma: Afena-Gyan vicino al rinnovo

Un reparto che avrebbe bisogno di essere rimaneggiato è l’attacco, ma non per colpa di Tammy Abraham. L’attaccante inglese, infatti, ha segnato ben 25 reti in tutte le competizioni in questa stagione. Ad essere sotto la lente d’ingrandimento sono le sue alternative, che non hanno garantito un buon livello. Eldor Shomurodov e Felix Afena-Gyan non hanno convinto molto l’allenatore portoghese, anche se hanno due situazioni diverse. Mentre il primo è stato acquistato dal Genoa in estate, il ghanese è stato promosso dalla Primavera dallo Special One e potrebbe rimanere nei piani del portoghese anche il prossimo anno.

Secondo quanto riporta Il Tempo, l’attaccante numero 64 è vicino a rinnovare il contratto che lo lega al club. Appena arrivato, l’attaccante classe 2003 ha firmato l’accordo più basso della rosa. Ora potrebbe richiedere un aumento con la nuova firma sul contratto che si sta avvicinando. Pinto, infatti, sta spingendo per ottenere la sigla del diciannovenne sull’accordo che è agli ultimi dettagli. nonostante il rinnovo, però, non è sicura la permanenza alla Roma nel prossimo anno visto che sulle sue tracce c’è il Sassuolo che lo vuole in prestito.