Calciomercato Roma, addio Carles Perez: c’è gìà l’accordo col sostituto

L’allenatore della Roma potrebbe abbracciare il suo obiettivo di calciomercato tra qualche mese, con l’inizio delle trattative

La Roma viene dalla vittoria contro il Leicester City in Conference League. Gli inglesi erano l’ultimo ostacolo prima della finale di Tirana, dove i giallorossi incontreranno il Feyenoord. Gli olandesi sono passati grazie alla vittoria per 3-2 contro il Marsiglia nella gara di andata. La partita di ritorno con i francesi, infatti, è finita senza reti, 0-0, tra Jorge Sampaoli e Arne Slot. José Mourinho, invece, in questo momendo starà coccolando Tammy Abraham, che con un bel colpo di testa preciso e potente non ha lasciato nessuno scampo a Kasper Schmeichel. Il gol dell’inglese è stato fondamentale per strappare il pass per Tirana, dove il 25 maggio andrà in scena l’ultimo atto della neonata coppa europea.

E mentre José pensa a preparare a meglio i suoi per i prossimi impegni, sia di campionato che di coppa, Tiago Pinto pensa al mercato per migliorare la squadra. In vista della prossima stagione, infatti, il general manager dovrà portare a segno qualche colpo per rinforzare i reparti a disposizione dello Special One. I Friedkin, poi, hanno intenzione di alzare l’asticella degli obiettivi e giocare per i palcoscenici di alto livello. Per rendere questo piano possibile, quindi, Dan e Ryan hanno deciso di accontentare le richieste dell’allenatore portoghese, a cui affideranno un’altra Roma nel secondo anno del suo progetto.

Calciomercato Roma, Carles Perez in uscita: accordo raggiunto con Solbakken

Per fare spazio agli acquisti, però, la Roma dovrà prima vendere qualcuno per fare spazio ai nuovi arrivati. Pinto, infatti, dovrà sfoltire la rosa sia per creare il posto in squadra, sia per liberare una parte del budget ingaggi che sarà destinata ai nuovi arrivati. Secondo quanto riporta Il Tempo, uno dei primi indiziati per lasciare Trigoria è Carles Perez. L’addio dello spagnolo lascerà un posto che verrà subito riempito da un sostituto. Pinro, infatti, ha raggiunto un accordo con l’agente di Ola Solbakken, attaccante esterno del Bodo/Glimt, già cercato dopo la gara dei gironi contro i norvegesi. Gli attriti creati negli ultimi scontri hanno rallentato la trattativa, ma il general manager continua con il suo pressing.