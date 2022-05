Calciomercato Roma, l’affare da 5 miliardi di euro che spaventa i tifosi

Un brivido ha percorso la schiena dei supporter della Roma che potrebbero perdere un titolarissimo nelle prossime finestre di calciomercato

La Roma, con tutti tifosi e soprattutto Mourinho, si coccolano i loro giocatori che sono riusciti a tornare in una semifinale europea dopo 31 anni. La vittoria sul Leicester nella semifinale di ritorno della Conference League è stata fondamentale per raggiungere questo obiettivo. La gara con le Foxes si è conclusa 1-0 grazie alla rete di Tammy Abraham che su calcio d’angolo ha staccato bene di testa spedendo in rete un pallone impossibile da parare. Il tiro dell’inglese, infatti, è stato troppo forte per Kasper Schemichel che è stato preso alla sprovvista dal tentativo dell’inglese.

Proprio il numero 9 è il giocatore più coccolato dai tifosi e da Mourinho. Tammy fino ad ora ha segnato ben 25 reti in tutte le competizioni in questa stagione. Un numero da record se si pensa che questa è la sua prima stagione alla Roma e in Serie A. Proprio nel massimo campionato italiano sono arrivate il maggior numero di reti. Sono 15 i centri che hanno permesso alla Roma di arrivare al quinto posto della classifica. In Conference League, invece, Abraham è andato a segno 9 volte dai gironi fino alla semifinale, con una partita ancora da giocare il 25 maggio.

Calciomercato Roma, il Chelsea cambia proprietà: i tifosi tremano per Abraham

Anche se tutti lo stanno coccolando in questi giorni, Abraham sta facendo preoccupare i tifosi giallorossi. È di questa mattina, infatti, la notizia che il Chelsea ha cambiato proprietà passando da Roman Abramovich a Todd Boehly, co-proprietario dei Los Angeles Dodgers di baseball e fondatore di Eldridge Industries, per cinque miliardi di euro. È stato proprio il club inglese a comunicare la cessione tramite un comunicato ufficiale.

Questo affare ha spaventato qualche tifoso giallorosso che ha visto nel cambio di proprietà un occasione del Chelsea per tornare su Tammy Abraham. La nuova proprietà ha abbastanza soldi per cercare di acquistare l’attaccante inglese, che però può partire solo nel 2023. Nell’accordo, infatti, è stata inserita una clausola che sancisce come il diritto di recompra sia valido solo dal prossimo anno. La cifra, poi, è di 80 milioni per portare il numero 9 lontano dalla Capitale.