Calciomercato Roma, sbattuto fuori dal suo club: Mou lo porta “in famiglia”

L’allenatore della Roma potrebbe accogliere a Trigoria uno dei suoi pupilli nella prossima finestra estiva di calciomercato

José Mourinho potrebbe riabbracciare uno dei suoi ex giocatori viste le ultime indiscrezioni di calciomercato. L’allenatore della Roma, già dalla prossima estate, vorrebbe vedere qualche rinforzo approdare a Trigoria viste le ambizioni della squadra e della società. I Friedkin, infatti, hanno intenzione di cominciare a lottare per palcoscenici migliori già dalla prossima stagione e per questo vogliono accontentare le idee dello Special One. Dan e Ryan vogliono alzare l’asticella per vedere la Roma competere ad alti livelli, ma per farlo sanno che devono intervenire nel calciomercato. Per questo, è molto probabile aspettarsi una rivoluzione in estate, come era già stato annunciato.

Il primo profilo che potrebbe arrivare nella Capitale è quello di un regista che al tecnico portoghese manca da diverso tempo. Sin dalla scorsa estate, l’ex Real Madrid aveva chiesto a Tiago Pinto di portare all’ombra del Colosseo qualcuno che fosse in grado di gestire i ritmi e dettare i tempi di gioco. I primi tentativi, infatti, sono stati registrati già durante l’europeo vinto dagli Azzurri, dove nel mirino dei giallorossi c’era Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero in forza all’Arsenal, però, ha preferito rimanere a Londra non sapendo che cosa gli sarebbe aspettato almeno nella prima parte di stagione.

Calciomercato Roma, il Chelsea scarica Loftus-Cheek: Mourinho pronto ad accoglierlo

Visto l’epilogo di Xhaka, che è rimasto ai Gunners, Mourinho ha virato su altri profili ritenuti interessanti. Uno di questi è quello di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista di 26 anni in forza al Chelsea. Secondo quanto riporta football.london, il mediano inglese è stato scaricato dal club e potrebbe partire in estate. Visto l’interesse che c’è stato in passato da parte di Mourinho, potrebbe essere interessante vedere se ci sarà un suo ritorno sul centrocampista dei Blues. Il valore di mercato, secondo Transfermarkt è di circa 18 milioni, che potrebbe essere la cifra richiesta per lasciar partire Ruben. Lo Special One, però, deve stare attento alle concorrenti. Il principale avversario per Loftus-Cheek è Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, che ha già allenato il ventiseienne nella sua parentesi a Londra.