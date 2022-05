Roma, svelata la nuova maglia home: ispirazione e dettagli

In queste ore sono state pubblicate le prime indiscrezioni su come sarà la prossima divisa in casa della Roma per la stagione 2022/2023

Alla Roma mancano ancora quattro partite per finire al meglio questa stagione, che ormai si avvia verso il tramonto. Nelle prossime settimane ci sono tre incontri importanti in Serie A, con quello contro la Fiorentina che rappresenta l’ostacolo più ostico per diversi motivi. Il primario, però, è la lotta per l’Europa League che è ancora aperta in campionato. I giallorossi, infatti, sono al quinto posto del tabellone a pari punti con la Lazio. Sotto di loro, però, a distanza di soli tre punti ci sono proprio Bonaventura e compagni, che sperano di ottenere il massimo dalla sfida del Franchi.

Le altre due gare di Serie A non sono così importanti. Il Torino, infatti, vorrebbe migliorare la propria posizione in campionato, ma non ha nulla da giocarsi. Il Venezia, invece, è nel baratro della retrocessione e per questo potrebbe combattere con le unghie e con i denti anche per lasciare la massima serie con dignità. La partita più importante, però, si giocherà il 25 maggio, giorno in cui andrà in scena la finale di Conference League contro il Feyenoord. La gara si giocherà all’Arena Kombatere di Tirana, dove a sostenere i giallorossi ci saranno circa 5000 tifosi. È questo il numero massimo di biglietti resi a disposizione per le due società.

Roma, ecco la nuova maglia ispirata al Bragantino

E mentre la Roma prepara al meglio il finale di questa stagione, c’è qualcuno che pensa già alla prossima. Footy Headlines, infatti ha condiviso un’ipotesi della nuova maglia dei giallorossi creata dal disegnatore Saintetixx. Questa è ispirata a quella del Redbull Bragantino, squadra brasiliana che ha la New Balance come sponsor tecnico. Visto che la divisa del club carioca è stata resa ufficiale, è molto probabile che quella della Roma venga fatta sulla stessa riga . Ci sarà una linea sottile gialla sul colletto a V. Sulle maniche, invece, ci sarà una banda gialla abbastanza ampi che, però, non chiuderà ad anello il braccio.