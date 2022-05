Calciomercato Roma, Mourinho ha fatto colpo | Annuncio ufficiale sul futuro

L’allenatore della Roma è riuscito a fare colpo su uno dei prossimi obiettivi di calciomercato dei giallorossi per la prossima finestra estiva

José Mourinho non ha stregato tutti solo a Roma, ma anche al di fuori da quel famoso Grande Raccordo Anulare che circumnaviga la Capitale. Lo Special One è riuscito ad attirare un gran numero di persone in questa prima stagione in giallorosso grazie al suo carattere. Questo è passato inevitabilmente anche ai calciatori che hanno dimostrato di avere quella testa da combattenti per giocare alla corte del portoghese. Tolto qualche scivolone, infatti, Abraham e compagni hanno sempre dimostrato di voler lottare in qualsiasi partita, anche quando il risultato era proibitivo. Lo stesso attaccante inglese, poi, è il primo a mostrare quella voglia di vincere e lottare che spesso fa anche sorridere.

Fa sorridere non perché l’ex punta del Chelsea non sia preso sul serio, ma perché durante le partite lo si può vedere spesso lamentarsi e disperarsi platealmente con se stesso per le occasioni sprecate. Proprio questo è un comportamento proprio di Tammy, ma che sicuramente ha subito delle influenze di José sia a Londra che qui a Roma. Gran parte dei tifosi, poi, hanno messo da parte i loro pregiudizi sul tecnico che, appena annunciato, era stato definito come bollito. Mourinho ha dato una bella lezione a tutti quelli che lo hanno criticato, dimostrando di saper giocare ancora per vincere.

Calciomercato Roma, Solbakken: “Apprezzo l’interesse dei big club. Mourinho? Un grande”

Uno che ha apprezzato Mourinho sin da subito non è un calciatore della Roma o che gioca i Italia. Si tratta di Ola Solbakken, attaccante esterno del Bodo/Glimt, che è nel mirino dei giallorossi per la prossima finestra di calciomercato. Lo Special One, infatti, vorrebbe migliorare la rosa e anche il parco attaccanti con qualche innesco. Il norvegese, quindi, farebbe al caso di Mou, che realizzerebbe con lui un colpo low cost. L’apprezzamento, poi, sembra essere reciproco con Solbakken che ha parlato ai microfoni di Dagalbet affermando come l’interesse delle grandi squadre gli faccia piacere. L’esterno, poi, ha continuato parlando di Mourinho, che è stato definito un grande allenatore.