Fiorentina-Roma, Italiano perde pezzi: titolare non convocato

L’ex allenatore dello Spezia ha dovuto rinunciare a uno dei suoi uomini più fidati alla vigilia di Fiorentina-Roma, in programma domani sera

Domani alle 20.45 va in scena Fiorentina-Roma, valida per la trentaseiesima giornata di Serie A. La sfida con la Viola è molto importante perché è l’ostacolo più duro da sorpassare per la corsa all’Europa League. Quello con gli uomini di Italiano, infatti, è uno scontro diretto visto che il club gigliato è alle costole dei giallorossi. Sono solo tre i punti che separano le due squadre e vincere significherebbe molto per le ambizioni di entrambi i club. José Mourinho vorrebbe portare a casa la vittoria per scacciare definitivamente l’inseguitrice che andrebbe a due punti con sei partite ancora in programma.

In caso di vittoria della Fiorentina, invece, la Roma perderebbe la quinta posizione in classifica a causa della vittoria della Lazio contro la Sampdoria. In questo caso, poi, gli uomini di Italiano raggiungerebbero quelli dello Special One in Serie A. Già ieri l’ex tecnico dello Spezia ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con i giallorossi. All’incontro con la stampa, l’allenatore dei gigliati ha raccontato i suoi pensieri e le sue aspettative raccontando, poi, anche la situazione di alcuni giocatori. Uno dei più problematici è Alvaro Odriozola, che non si è allenato con il gruppo a causa di un fastidio muscolare, la presenza dello spagnolo era in dubbio e non si sapeva se avrebbe partecipato alla sfida con i giallorossi.

Fiorentina-Roma, Odriozola non convocato: salterà la gara con i giallorossi

A svelare i dubbio sulla presenza del terzino in prestito dal Real Madrid ci ha pensato la società stessa che ha pubblicato la lista dei convocati. Se si leggono tutti i nomi dei difensori si può vedere come quello dello spagnolo non sia presente. Assenza, quindi per Alvaro Odriozola, che è stato fermato da un fastidio muscolare. Già nei giorni scorsi questo non lo aveva fatto allenare con il gruppo e ora il ventisettenne è stato costretto al forfait.