Calciomercato Roma, sostituto già scelto e assist a Mourinho

L’allenatore della Roma ha ricevuto un assist dal club che ha individuato il sostituto per un obiettivo di calciomercato giallorosso

La Roma è alla continua ricerca di qualche rinforzo in vista della prossima finestra estiva di calciomercato. I giallorossi hanno intenzione di migliorare la rosa a disposizione di José Mourinho e per questo stanno setacciando la fitta sabbia del calcio europeo per trovare il profilo adatto. I Friedkin hanno intenzione di alzare l’asticella degli obiettivi in vista della prossima stagione e per farlo hanno deciso di accontentare le richieste dello Special One. Questo vorrebbe modificare la squadra a sua disposizione anche in vista di un ipotetico ritorno al 4-2-3-1, il suo modulo preferito. In una conferenza stampa passata, infatti, José ha raccontato ai microfoni che il 3-5-2 è il modulo con cui si trovano meglio i suoi calciatori, ma non quello che lui preferisce.

Per questo motivo, è molto probabile pensare che già dalla prossima stagione verranno fatti dei cambi per tornare alla formazione utilizzata all’inizio di questo campionato. Per farlo, però, Mou ha bisogno di alcuni profili precisi. Il primo è quello di un regista, qualcuno che sappia gestire i ritmi e i tempi di gioco. Tiago Pinto ha cercato di accontentare il tecnico già in estate, ma i suoi tentativi non sono andati a buon fine. L’obiettivo di luglio era Granit Xhaka, centrocampista dell’Arsernal, che ha preferito rimanere a Londra. Per migliorare la rosa, poi, lo Special One ha intenzione di prendere anche un difensore e un attaccante.

Calciomercato Roma, il Valencia vuole De Tomas come sostituto per Guedes

Proprio per migliorare il reparto avanzato, Mourinho ha messo nel mirino Gonçalo Guedes, attaccante esterno portoghese che ha segnato 13 gol e 6 assist in 39 gare col Valencia. Numeri importanti per il venticinquenne, che è finito nel mirino della Roma per il prossimo calciomercato, ma anche di altri club. Secondo quanto riporta fichajes.net, poi, viste le voci di mercato la sua squadra ha già individuato un sostituto. Si tratta di Raul De Tomas, attaccante dell’Espanyol che ha segnato 15 gol in Liga in questa stagione. Secondo il portale, l’affare per portare De Tomas a Valencia si aggira intorno ai 20 milioni. Questi potrebbero essere trovati dalla cessione di Guedes, che potrebbe approdare proprio alla Roma.