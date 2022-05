Calciomercato Roma, l’intrigo a centrocampo può scatenare Pinto in vista della sessione estiva. Il pupillo di Mourinho arriva così.

La Roma questa sera tornerà in campo in trasferta. Alle ore 20:45 il fischio d’inizio del match contro la Fiorentina, posticipo della terzultima giornata di Serie A. I giallorossi sono reduci dalle fatiche di coppa, con la qualificazione alla finale di Conference League strappata al Leicester. Tre punti al Franchi consentirebbero alla squadra di Josè Mourinho di raggiungere matematicamente la qualificazione alle prossime competizioni europee, in ballo ancora la lotta al quinto posto in campionato. In attesa del ritorno in campo c’è un nuovo scenario di calciomercato che può far felice lo Special One, il suo pupillo può arrivare con l’effetto domino.

Questa sera la Roma tornerà in campo, al Franchi di Firenze. Contro la squadra di Vincenzo Italiano, sorpresa positiva della stagione, in ballo c’è la lotta ai piazzamenti europei. Esattamente tre punti dividono le due squadre, ed in caso di vittoria Mourinho blinderebbe la qualificazioni alle prossime competizioni europee. Resterebbe da capire se in Europa League o in Conference, visto che Lazio ed Atalanta stanno insidiando proprio la squadra giallorossa in classifica. Giovedì sera la Roma ha centrato la finale della Conference League, bissare il successo garantirebbe ai giallorossi di guardare con maggiore serenità alla data ormai nella mente di tutti: 25 maggio a Tirana. Fondamentale la vittoria di giovedì all’Olimpico contro il Leicester e proprio dalla Premier League arriva uno scenario che può accontentare lo Special One.

Calciomercato Roma, assist a Mou: “E’ meglio di Douglas Luiz”

Arriva l’assist dall’Inghilterra che può consegnare a Josè Mourinho un centrocampista molto gradito. Riflettori puntati in Premier League su Douglas Luiz, brasiliano classe 1998 in forza all’Aston Villa. Il centrocampista è legato al club inglese con un contratto fino al 2023 e potrebbe esser sacrificato in questa finestra di calciomercato estivo. Secondo quanto rilanciato dal giornalista britannico, Josh Holland su Givemesport.com, i Villains farebbero bene a cedere il prima possibile proprio Douglas Luiz. Il giornalista indica la via al club di Birminghan, designando un rinforzo per l’Aston Villa che sarebbe più forte del brasiliano. L’identikit tracciato dal giornalista è quello di Sangare, centrocampista ivoriano in forza al PSV.