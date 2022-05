Calciomercato Roma, sfida Mourinho-Simeone e bomber in saldo

L’allenatore dell’Atletico Madrid ha lanciato il guanto a quello della Roma che potrebbe perdere uno degli obiettivi di calciomercato

Tammy Abraham in questa stagione ha sicuramente dimostrato di essere il giocatore migliore della Roma. I suoi 25 gol in tutte le competizioni sono stati abbastanza per entrare nei record e soprattutto nel cuore dei tifosi. Dai più grandi fino a quelli più piccoli, i supporter giallorossi cantano e urlano con tanta gioia il nome dell’attaccante inglese quando viene chiamato dallo speaker dell’Olimpico. L’ex punta del Chelsea è riuscito a convincere tutti delle sue qualità, anche i più scettici che hanno alzato critiche dopo il suo arrivo in estate. Abraham, pi, è stato in grado di far ricredere anche qualcuno oltre Manica. In Inghilterra, infatti, ci sarà qualcuno che si sta mangiando le mani per aver lasciato partire un talento cristallino come Tammy.

Nonostante le prestazioni del numero 9, però, José Mourinho ha intenzione di migliorare l’attacco. Ovviamente il motivo non solo le prestazioni dell’inglese, che ha stregato anche il portoghese, ma delle sue alternative. Nessuno dei presenti in rosa, infatti, non è riuscito a garantire un buon livello quando è stato chiamato in causa. Eldor Shomurodov, acquistato dal Genoa in estate per circa 20 milioni, non ha entusiasmato lo Special One, che ha deciso di metterlo ai margini delle gerarchie soprattutto a inizio 2022. L’altro attaccante presente in rosa è Felix Afena-Gyan, attaccante promosso dalla Primavera classe ’03. Il Ghanese è ancora acerbo per garantire un rendimento sufficiente per la Serie A in più gare.

Calciomercato Roma, Simeone vuole Muriel: pronti 15 milioni

Mourinho, quindi, si è rivolto al calciomercato per trovare un nuovo attaccante per la Roma. Uno dei nomi sulla lista è quello di Luis Muriel, punta centrale dell’Atalanta di 31 anni, che ha il contratto in scadenza nel 2023. Il profilo piace molto a José, ma anche a Diego Simeone, che vorrebbe portare l’attaccante a Madrid. L’interesse dei colchoneros c’è da parecchio tempo e ora sembra essersi rafforzato ancora di più. Secondo quanto riporta todofichajes.com, il Cholo starebbe pensando di acquistare Muriel che ha già giocato in Liga con la maglia del Siviglia. Il club valuta il colombiano 20 milioni, ma l’Atletico Madrid sarebbe disposto a offrirne solo 15 per portarlo nella capitale spagnola.