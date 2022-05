Calciomercato Roma, poker servito per l’addio a zero

Uno degli obiettivi della Roma per la prossima finestra estiva di calciomercato ha intavolato le trattative con un club



In questa stagione José Mourinho ha lavorato parecchio per cercare di individuare la miglior formazione possibile per il suo centrocampo. La sua linea mediana è stato il reparto più problematico, vista l’assenza di quei profili che lo Special One avrebbe voluto avere. Primo su tutti, al centrocampo del portoghese è mancato un regista, ovvero qualcuno che fosse un grado di dettare i ritmi e gestire i tempi di gioco. Insomma, all’ex tecnico del Real Madrid serviva qualcuno dai piedi buoni e con ottima visione di gioco in grado di innescare le azioni offensive della Roma. I primi tentativi per portare nella Capitale un profilo del genere sono stati fatti in estate, ma le trattative non sono andate bene.

Uno degli obiettivi dello scorso anno era Granit Xhaka, centrocampista svizzero in forza all’Arsenal, che piaceva e piace molto a José. Durante l’estate il ventinovenne sembrava in procinto di approdare nella Capitale, ma poi ha deciso di rimanere a Londra, dove ha avuto un inizio di stagione molto burrascoso, tra cartellini rossi, infortuni e polemiche dei tifosi. Anche in queste ultime settimane la Roma è tornata sul calciatore, ma l’evoluzione della situazione con l’Arsernal, ha allontanato Pinto e Mourinho, che hanno virato su altri calciatori. Nel mirino, infatti, c’è stato Corentin Tolisso, centrocampista francese del Bayern Monaco, che si libererà a zero in estate.

Calciomercato Roma, Tolisso in contatto con il Lione: bruciati gli altri club

Il centrocampista classe 1994 aveva mostrato grandi qualità al Lione prima del suo approdo in Baviera. Con la maglia del Bayern, però, la sua carriera non ha brillato come sperava e, anzi, sembrava essere entrata in un vortice discendente a causa degli infortuni. Ora in estate arriverà la sua occasione per lasciare il club, con ben quattro club provenienti da Serie A e Spagna interessati. Secondo quanto riporta Ekrem Konur, giornalista di Calcio in Pillole, Tolisso è in contatto con il Lione per un possibile ritorno. Se l’affare andasse in porto, Pinto e Mourinho dovrebbero salutare l’obiettivo di calciomercato, così come tutte le squadre interessate.