Nuovo attacco di Lotito ai tifosi: “Non verrebbero neanche così”

In queste ultime settimane i continui sold out della Roma hanno attirato l’attenzione dei tifosi della Lazio che hanno criticato Lotito

La Roma sta facendo discutere tanto in questi giorni grazie ai suoi continui sold Out dell’Olimpico. I tifosi giallorossi hanno dimostrato di essere tra i migliori della Serie A in questa stagione grazie ai diversi tutto esaurit0 che hanno fatto registrare nelle ultime settimane. Già contro il Bodo/Glimt all’Olimpico ci sono stati circa 62.000 tifosi, mentre contro la Salernitana ancora di più. Infine, contro il Leicester e con il Bologna sono state le ultime due partite in cui i giallorossi hanno riempito l’Olimpico. I tifosi hanno spinto e sostenuto Abraham e compagni soprattutto in Conference League, dove hanno aiutato gli uomini di José Mourinho a centrare la finale.

Tutto questo seguito da parte del tifo romanista è stato lodato da diversi esponenti del calcio italiano, con addetti ai lavori e sostenitori di altre squadre che hanno applaudito i Firedkin. Il seguito è stato notato anche dalla Lazio, o meglio dai suoi supporter, che hanno preso la questione come pretesto per contestare Lotito. La colpa del presidente biancoceleste è stata non aver mai creato una condizione favorevole per un afflusso massiccio dei tifosi. E questi hanno portato la contestazione al punto di optare per uno sciopero.

Lazio, Lotito attacca i tifosi: “Non verrebbero neanche se regalassi i biglietti”

Dopo le dichiarazioni passate, Claudio Lotito, numero uno del club biancoceleste, è tornato a parlare ai microfoni di della società in occasione del suo compleanno. Ai canali ufficiali, l’imprenditore di sessantacinque anni ha parlato tra le cose anche della situazione con i suoi tifosi. La polemica dura da diversi anni e il rapporto tra le due parti non è mai stato dei migliori, con diversi punti bassi durante il periodo di Lotito alla guida del club. Ora, con l’inasprirsi delle critiche, Lotito è tornato ad attaccare i tifosi che, secondo il presidente, non andrebbero allo stadio neanche se i biglietti venissero regalati. Con queste parole il numero uno della Lazio ha attaccato i suoi supporter, che hanno deciso di protestare per il costo dei tagliandi.