Calciomercato, accordo raggiunto con Haaland: annuncio ufficiale

L’attaccante norvegese con molta probabilità lascerà il Borussia Dortmund in estate dopo aver trovato l’accordo con un altro big club

Erling Haaland è pronto a cambiare squadra. L’attaccante norvegese è uno dei migliori in circolazione e vista anche la sua giovane età è oggetto del desiderio dei migliori club al mondo. In soli due anni al Borussia Dortmund, il classe 2000 è riusciti a conquistare la Bundesliga e anche il resto degli appassionati di tutta Europa, che ammirano le qualità del ventiduenne. Dotato di forza fisica, velocità e grande finalizzazione il wonderkid, come definiscono in Inghilterra i bambini prodigio è stato in grado di segnare 61 gol in 66 gare con la maglia del Dortmund. Prima di questa avventura, con la maglia del Lipsia erano state 17 le reti in 16 gare, per una media maggiore di un gol a partita.

Era solo questione di tempo prima che Haaland passasse da una grande realtà come il Borussia Dortmund a una al vertice del calcio mondiale. Su di lui, infatti, ci sono stati a lungo diversi club che hann0o cercato di portarlo nelle rispettive rose per cercare di puntare ai migliori trofei. Dopo due anni in Bundesliga, il destino sembra aver decisod i busare alla porta di casa Haaland, che il calcio cel’ha nel sangue. Il padre di Erling, infatti, è Alf-Inge, difensore o centrocampista norvegese che nella sua carriera ha giocato in Premier League. Proprio in Inghilterra è nato Erling, che da Leeds si è dovuto spostare piccolissimo a Manchester, dove il padre ha poi concluso la carriera a causa di un intervento killer di Roy Keane.

Calciomercato, accordo Manchester City-Dortmund per Haaland

Quando il padre di Erling ha appeso gli scarpini al chiodo vestiva la maglietta del Manchester City. Proprio la squadra allenata da Guardiola sembra voler avere un nuovo Haaland in rosa entro la prossima stagione. Come annuncia lo stesso club in un tweet ufficiale, la squadra ha trovato l’accordo con il Borussia Dortmund per l’acquisto della punta norvegese. Ora manca solo l’accordo con il giocatore prima di ufficializzare il trasferimento. Un cambio di maglia molto importante per il panorama del calcio mondiale, con i Citizens che hanno deciso di rinforzarsi per bene dopo l’addio di Aguero.