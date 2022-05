Calciomercato Roma, svolta Dybala: 24 milioni e accordo

Calciomercato Roma, svolta nel futuro di Paulo Dybala: 24 milioni di euro e accordo trovato. Ecco dove andrà l’argentino

Svolta nella trattativa che potrebbe decidere il futuro di Dybala. Con TuttoSport che questa mattina rincara la dose dando ormai per certo un accordo trovato per l’ormai ex calciatore della Juventus che, come si sa, alla fine della stagione lascerà dopo 7 anni i bianconeri per giocare in un nuovo club. E potrebbe sicuramente rimanere in Italia.

Anche la Roma ci ha pensato all’argentino: soprattutto perché Tiago Pinto lo vedeva bene alle spalle di Abraham. Ma il fatto che Marotta si sia mosso con largo anticipo ha sicuramente dato un vantaggio alla società nerazzurra. Ieri, il quotidiano torinese, aveva fugato ogni dubbio. Oggi invece si entra anche nel dettaglio di quelle che saranno le cifre dell’accordo.

Calciomercato Roma, 24 milioni per Dybala

Insomma, in poche parole, Dybala il prossimo anno dovrebbe giocare nell’Inter: contratto di quattro anni e 6 milioni di euro a stagione. Magari con l’inserimento – i dettagli ancora non ci sono – di qualche bonus per alzare poi l’ingaggio totale. Tutto sistemato per Marotta, che ha piazzato senza dubbio uno dei colpi più importanti per la prossima stagione, soprattutto perché la Joya si muoverà a parametro zero.

La trattativa comunque al momento rimane congelata, soprattutto perché domani c’è in programma la finale di Coppa Italia all’Olimpico proprio tra la Juventus e l’Inter, con Dybala che probabilmente partirà dalla panchina. Alla fine di tutto però ci potrebbe essere l’accelerata decisiva, che toglierebbe dai giochi in maniera definitiva Tiago Pinto. Per un periodo, come detto, ci ha veramente pensato all’argentino. Ma ha capito, forse subito, che i nerazzurri erano troppo avanti.