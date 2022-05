Calciomercato Roma, arriva l’annuncio di Tuttosport sul futuro di Paulo Dybala. Secondo il quotidiano torinese la decisione è stata presa.

La Roma questa sera tornerà in campo in trasferta, all’Artemio Franchi di Firenze. La vittoria contro la squadra di Vincenzo Italiano permetterebbe ai giallorossi di ipotecare la qualificazione alle prossime competizioni europee. Ma si infiamma anche il calciomercato estivo: Tuttosport prova a dissipare la nebbia intorno al futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, presto libero a parametro zero dalla Juventus, sta infiammando il calciomercato da diverso tempo. Ecco secondo il quotidiano sportivo quale sarà il suo futuro, tutto sembra pronto per la nuova avventura della “Joya”.

La Serie A sta vivendo intensamente gli ultimi sgoccioli della stagione. Erano anni che non si vedeva un campionato con ancora tanti verdetti aperti, anche la Roma è in corsa per la lotta al quinto posto. La squadra giallorossa proprio stasera affronterà la Fiorentina, in un vero e proprio scontro diretto per la qualificazione alla prossima Europa League. In caso di vittoria la truppa di Josè Mourinho si garantirebbe la matematica dell’accesso alle prossime competizioni europee, senza dimenticare a riguardo la finale della Conference League. La Serie A, oltre a tanti scontri infiammati nelle ultime giornate, sta regalando anche veri e propri ribaltoni in vista della sessione estiva di calciomercato. Uno dei casi più clamorosi riguarda il futuro di Paulo Dybala, presto libero a parametro zero dalla Juventus.

Calciomercato Roma, Tuttosport non ha dubbi: già deciso il futuro di Dybala

Il quotidiano torinese prova a sciogliere tutti i dubbi, indicando la via per l’imminente nuova avventura della Joya. Tuttosport spegne le speranze dei tifosi giallorossi su un possibile accostamento a Josè Mourinho, indicando l’Inter come squadra in pole position assoluta. Secondo il quotidiano sportivo, il piano di Marotta per assicurarsi Dybala a zero prevede di far diventare la punta argentina una vera e propria “icona nerazzurra.” La testata torinese non ha alcun dubbio a riguardo e la trattativa non sarebbe uscita allo scoperto solo in attesa della finale di Coppa Italia, in programma proprio tra Inter e Juventus.