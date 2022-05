Calciomercato Roma: “Offerta ufficiale per Zaniolo, Pinto ha già deciso”

Al general manager della Roma è arrivata un’offerta per l’attaccante numero ventidue in vista della prossima finestra di calciomercato

Nonostante il campionato stia per finire e con esso anche la stagione in corso, a Trigoria tutti gli addetti ai lavori stanno vivendo un momento frenetico proprio a causa della fine delle competizioni. Da una parte c’è Mourinho, con tutto il suo staff e si suoi giocatori, che si stanno preparando al meglio per concludere la Serie A nel miglior modo possibile. Questo significa centrare l’accesso in Europa League che ad oggi è in bilico a causa della sconfitta rimediata contro la Fiorentina al Franchi. In quell’occasione, i Viola sono riusciti a vincere grazie alla rete di Bonaventura e Gonzalez, che ha segnato su calcio di rigore assegnato in modo discutibile. Guida, infatti, inizialmente aveva dato il vantaggio, ma poi richiamato da Banti al Var ha deciso di assegnare il calcio di rigore dopo l’on field review.

Oltre alle sfide di Serie A, poi, c’è da giocare contro il Feyenoord il 25 maggio a Tirana. La partita è senza dubbio la più importante dell’intera stagione. Vincere significherebbe portare nella Capitale un trofeo europeo che manca da diversi decenni e soprattutto sarebbe un bel traguardo per Mourinho che allungherebbe la striscia di trofei conquistati ovunque è andato. Mente nei campi del centro sportivo Fulvio Bernardini si respira questa aria, negli uffici se ne respira una diversa, ma altrettanto frenetica. Tiago Pinto, infatti, ha l’arduo compito di preparare la rivoluzione della rosa in estate. Per questo motivo, il general manager sta preparando il prossimo calciomercato della Roma.

Calciomercato Roma, “Offerta da 50 milioni per Zaniolo rifiutata”

Oltre alle trattative in entrata, Tiago Pinto deve pensare anche alle possibili cessioni. Uno dei calciatori più importanti della rosa che piacciono molto alle altre squadre sia della Serie A che europee è Nicolò Zaniolo. L’attaccante della Roma è nel mirino di diversi club, soprattutto dalla Premier League. Secondo Enrico Camelio, proprio dall’Inghilterra è arrivata un’offerta di 50 milioni per l’attaccante numero 22 giallorosso. Ai microfoni di Radio Radio, il giornalista ha affermato che da una squadra inglese è arrivata l’offerta, ma Tiago Pinto l’ha ritenuta troppo bassa e l’ha rispedita al mittente.