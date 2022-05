Roma, Totti schietto come sempre: il voto alla stagione giallorossa

L’ex numero Dieci della Roma ha espresso il suo giudizio sull’operato del tecnico portoghese in questa stagione sulla panchina giallorossa

Mancano poche giornate alla fine della stagione e i Firedkin stanno aspettando per tirare le somme finali. Quest’anno è il primo di Mourinho sulla panchina della Roma, con il progetto che prevedere ancora due stagioni. Lo scivolone contro la Fiorentina è stato un brutto colpo per le ambizioni di Dan e Ryan che sperano di arrivare a lottare per i palcoscenici più alti già dal prossimo autunno. Il traguardo principale, la Champions League, è sfumato a causa del pareggio con il Napoli del lunedì di Pasquetta. Ora, invece, anche l’Europa League si è leggermente allontanata con la Lazio che è a tre punti dalla Roma.

Alla prossima giornata, però, i biancocelesti devono affrontare la Juventus, che potrebbe cercare di migliorare la posizione in classifica nonostante il campionato sia ormai finito. In caso di sconfitta, gli uomini di José potrebbero tornare alla quinta piazza che significa accesso nella sorella minore della Champions. In caso, invece, la Roma dovesse rimanere sesta, tornerebbe a giocare al Conference League, che quest’anno è uno l’altro obiettivo più importante della stagione. Grazie alla vittoria sul Leicester, infatti, Abraham e compagni sono riusciti ad approdare alla finale di Tirana della competizione. Ora, a dividere i giallorossi dalla coppa c’è il Feyenoord, già affrontato qualche stagioen fa in Europa League.

Roma, Totti e il voto a Mourinho: “La stagione è da 5.5/6 “

La possibilità di vincere un trofeo europeo e il grande seguito dei tifosi ottenuto sono due dei principali traguardi di Mourinho. Con il suo carattere, lo Special One è riuscito ad attirare un grande numero di supporter che hanno preso di mira lo Stadio Olimpico che va sold out da diverse settimane. Questi piccoli successi sono stati notati anche da Francesco Totti che oggi, nella presentazione della Coppa Italia, ha dato anche un voto alla stagione della Roma. Come riporta Alanews.it, l’ex numero dieci ha dato con molta trasparenza il suo giudizio riguardo l’operato di Mou: “Che voto darei alla Roma in questa stagione? 5.5 o 6”. Soddisfatto a metà l’ex Capitano, che andrà a Tirana a sostenere la squadra.