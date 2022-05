Calciomercato Roma, Zaniolo seconda scelta: ora cambia tutto

L’allenatore dei bianconeri ha fatto la sua scelta sull’attaccante della Roma, obiettivo del prossimo calciomercato estivo

Tra poche settimane comincia il calciomercato estivo con la Roma e le altre squadre di Serie A che cercano di migliorarsi. L’obiettivo di tutte è alzare l’asticella degli obiettivi in vista della prossima stagione, dove i giallorossi sperano di arrivare con qualche traguardo raggiunto. Il primo che José Mourinho vorrebbe centrare è sicuramente l’accesso in Europa League. Approdare nella seconda coppa europea sarebbe già un miglioramento in termini sportivi rispetto alla stagione in corso. In quest’annata, infatti, Abraham e compagni sono stati impegnati nella Conference League in cui sono arrivati nella finale di Tirana. In Albania dovranno affrontare il Feyenoord, che vuole mettere le mani sul trofeo. Un’ipotetica vittoria significherebbe accesso diretto in Europa League.

Per questo motivo Mourinho vuole cercare di vincere la competizione, che rappresenta una seconda via per raggiungere il secondo torneo europeo per club. La prima è ovviamente il campionato dove la qualificazione ha fatto qualche passo allontanandosi dalla Roma. Il pareggio con il Bologna e lo scivolone con la Fiorentina hanno permesso alla Lazio di allungare e ora dista 3 punti. I giallorossi devono cercare il prima possibile di raggiungere i biancocelesti, che a pari punti sarebbero dietro per differenza reti negli scontri diretti. A Mourinho servirà l’aiuto di tutti i giocatori della Roma, compreso Zaniolo, che è uno degli obiettivi di calciomercato di diversi club. In pole position, però, c’è la Juventus, che ultimamente sembra aver cambiato idea sulle sue priorità.

Calciomercato Roma, Allegri ha deciso: tutto su Zaniolo se non arriva Di Maria

Inizialmente, l’attaccante numero 22 della R0ma era il primo obiettivo di mercato, mentre adesso sembra essere solo un’alternativa. Come riporta Tuttosport, il classe 1999 è un’alternativa al colpo principale dei bianconeri: ossia Angel Di Maria. Il Fideo è in uscita dal Paris Saint-Germain a parametro zero e potrebbe approdare alla Continassa. Cherubini, però, vuole valutare molto bene l’affare, visto l’ingaggio richiesto e l’età avanzata e in caso di mancato arrivo virerebbe forte su Zaniolo per dare un attaccante mancino ad Allegri. Dopo la Coppa Italia la Juventus dovrebbe intensificare i rapporti con la Roma proprio per il fantasista toscano.