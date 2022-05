Calciomercato Roma, addio immediato al Milan e via libera Pinto

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma in Serie A: un obiettivo giallorosso entra nel mirino anche della sua ex squadra.

Alla ricerca di una spalla per Abraham per la prossima stagione, la Roma ha messo nel mirino un elemento che sta facendo bene quest’anno in Serie A. Ma secondo il Corriere dello Sport questa mattina in edicola, i giallorossi non sarebbero gli unici interessati al calciatore. Che, con ogni probabilità, lascerà l’Udinese alla fine della stagione cercando quella che è una nuova avventura. E poi, le sue parole, hanno anche confermato questo.

Il nome è quello dell’attaccante dell’Udinese Deulofeu, sul quale Tiago Pinto ci ha fatto più di un pensiero. Ma sulle sue tracce, secondo il quotidiano romano, potrebbe tornarci anche il Milan, che alla fine dell’anno difficilmente riscatterà Messias, che va verso l’addio immediato solamente dopo una stagione a Milano. E che quindi vorrebbe riportare l’attaccante in rossonero dopo che è passato a Milanello nella stagione 2016-2017 – nella seconda parte – lasciando il segno in maniera comunque relativa, visto che ha chiuso con 4 gol e 3 assist in 18 presenze.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma in Serie A

Insomma, c’è anche il Milan sull’attaccante spagnolo dell’Udinese che la Roma aveva messo nel mirino per dare una spalla ad Abaraham – o un sostituto all’altezza – nella prossima stagione. Ventotto anni, lo spagnolo ha un contratto con la società di Pozzo fino al 2024 che non dovrebbe comunque creare particolari problemi in casi di richiese importanti. Inoltre, come detto, l’attaccante ha dato via libera a una cessione e vorrebbe giocare con un club che ha sicuramente degli obiettivi diversi rispetto a quelli dei friulani.

C’è da capire in che modo il Milan decida di affondare il colpo, anche perché in casa rossonera il primo obiettivo rimane comunque Berardi del Sassuolo. E allora Pinto, in caso di tentennamento da parte di Maldini, potrebbe accelerare l’operazione in una sorta di via libera. In ogni caso, così come vi abbiamo riportato in esclusiva noi di ASRL, e anche calciomercato.it, qualche mese fa, l’interesse dei rossoneri – ma anche del Napoli – è datato. Solamente che adesso le cose potrebbe subire decisamente un cambio di passo.