Calciomercato Roma, arriva l’annuncio in diretta sul futuro di Dybala. Ecco le parole che hanno sorpreso i tifosi: “L’Inter ha in mente altro.”

La Roma è attesa dalle ultime due gare della Serie A, in trepidante attesa della finale di Conference League in programma a Tirana. La Serie A entra nel vivo di una stagione molto equilibrata, la squadra di Mourinho è in piena corsa per il piazzamento in Europa League. Il calcio italiano si avvicina anche all’apertura della sessione di campagna acquisti estiva. Tante attenzioni sono focalizzate sul futuro di Paulo Dybala, presto libero a parametro zero dalla Juventus.

Riflettori accesi sul futuro di Paulo Dybala, l’attaccante argentino ieri non è riuscito ad incidere nella Finale di Coppa Italia giocata allo stadio Olimpico. Ed il futuro della Joya continua ad essere un mistero, che accende le fantasie di tanti tifosi. L’attaccante argentino tra pochi giorni sarà libero a parametro zero dalla Juventus, negli ultimi tempi sembrava una semplice formalità il suo passaggio imminente all’Inter. Scenario completamente ribaltato dal recente annuncio in diretta, ora le carte in tavola si possono completamente rimescolare.

Calciomercato Roma, futuro Dybala: “L’Inter ha in mente altro”

A parlare è stato Fabrizio Biasin, intervenuto in diretta alla CM IT TV, sul canale Twich del sito Calciomercato.it. Il giornalista vicino all’universo dell’Inter intervistato sul futuro di Dybala è andato controcorrente rispetto a quanto immaginato nelle ultime giornate. Ecco le parole del giornalista: “L’Inter in questo momento non ha una priorità Dybala, è più Dybala che sta cercando di sistemarsi. L’Inter ora ha altro da fare, se riescono prima a sistemare altre cose si farà. Al momento è’ più facile che non venga all’Inter, piuttosto che venga.”

Cambio di scenario e futuro ancora tutto da scrivere per Paulo Dybala secondo Biasin. Se questa mossa dell’Inter dovesse esser confermata nei fatti allora il futuro del talento argentino sarebbe ancora tutto da scrivere. Più volte accostato alla Roma, se Marotta dovesse chiamarsi fuori dalla corsa i sogni dei tifosi giallorossi potrebbero accendersi ancora di più. Una cosa è certa, il calciomercato estivo in Serie A si è acceso da mesi intorno al futuro di Dybala, che ora sembra meno vicino ad un futuro alla corte di Simone Inzaghi.