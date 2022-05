Calciomercato Roma, Totti lancia Dybala

Calciomercato Roma, parla Francesco Totti poco prima della finale di Coppa Italia tra Juventus ed Inter. Ecco l’esaltazione di Dybala.

Francesco Totti sponsorizza Paulo Dybala nell’immediato prepartita della finale di Coppa Italia. Finale che si sta disputando in questi minuti allo stadio Olimpico, tra Inter e Juventus. Fari puntati sul futuro dell’attaccante argentino, presto libero a parametro zero proprio dalla Juve. L’ex Capitano e Bandiera giallorossa ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Sport Mediaset. L’ex numero 10 è tornato anche sul voto dato alla stagione giallorossa finora, ecco tutte le parole rilasciate poco fa.

In presentazione della sfida valevole per la finale di Coppa Italia ha parlato Francesco Totti. L’ex Capitano ed eterna Bandiera della Roma è stato intervistato dai microfoni di Sport Mediaset nell’immediato prepartita. Il numero 10, simbolo del calcio in Italia, è tornato sul voto assegnato recentemente alla Roma di Josè Mourinho. Ecco quanto dichiarato sulla questione e sul 5.5 fin qui assegnato: “I voti sono sempre a sé, 5.5 per l’annata fatta finora, normale che col trofeo il voto s’alzerebbe.” A proposito di finali infatti è impossibile non pensare all’appuntamento fisso nella mente e nei cuori di tutti i tifosi giallorossi, la finale di Conference League in programma a Tirana il 25 maggio contro il Feyenord. Totti è intervenuto anche sul caso Dybala, presto libero a parametro zero dalla Juventus.

Calciomercato Roma, Francesco Totti lancia Dybala

In seguito Francesco Totti viene interpellato sulla questione legata al futuro di Paulo Dybala: “Parliamo di un top player che scende in campo sempre con un’altra testa, non sarà gara semplice per lui perché una delle ultime . Ma dimostrerà sicuramente ancora una volta di essere un campione.” L’ex Capitano rimarca ed esalta la professionalità della Joya, a poche giornate dall’addio a zero dalla Juventus. Il suo futuro è ancora da sciogliere, proprio quest’oggi è arrivato un nuovo annuncio che ha fatto sognare ad occhi aperti i tifosi della Roma. Sogno condiviso senza alcun dubbio proprio da Francesco Totti, le parole al bacio della bandiera giallorossa nei confronti della punta argentina non lasciano alcun dubbio.