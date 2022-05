Calciomercato Roma, con la stagione agli sgoccioli si guarda con insistenza alla prossima campagna acquisti. Marotta sorpassa tutti.

L’Inter prova a mettere la freccia e beffare la Serie A con lo scambio. Mancano solo due giornate alla fine del campionato italiano, con la Roma in piena lotta per la qualificazione in Europa League, senza dimenticare la finale di Conference League. Proprio la squadra nerazzurra ieri sera ha alzato la Coppa Italia allo stadio Olimpico contro la Juventus. In ottica calciomercato la mossa di Marotta può indispettire Mourinho, i nerazzurri mettono la freccia con lo scambio.

Il campionato di Serie A si appresta a vivere le due ultime giornate della stagione, tantissimi i verdetti ancora da assegnare. La Roma è in piena lotta per un piazzamento in Europa League, la sconfitta subita al Franchi ha riaperto i giochi in ottica qualificazione in Europa League. Sarà fondamentale trovare la vittoria sabato pomeriggio contro il Venezia per la squadra giallorossa, senza dimenticare la data impressa nei cuori e nelle menti di tutti i tifosi: il 25 maggio a Tirana. Il finale di stagione può regalare un trofeo europeo a Josè Mourinho, mentre sul fronte calciomercato estivo può arrivare lo sgambetto dell’Inter di Simone Inzaghi.

Calciomercato Roma, scambio con De Vrij e dispetto a Mourinho

La squadra nerazzurra, che ieri all’Olimpico ha vinto la Coppa Italia contro la Juventus, è attivissima sul fronte del calciomercato estivo. Beppe Marotta vuole consegnare al tecnico Inzaghi una squadra che possa competere anche al vertice in Europa e si guarda in Premier League per rafforzare le corsie dell’Inter. Il nome che circola per rinforzare le fasce è quello di un pupillo di Josè Mourinho, il portoghese Diogo Dalot in forza al Manchester United.

Secondo quanto riportato dal sito Calciomercatoweb.com i nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto della trattativa il cartellino del central olandese De Vrji. L’ex Lazio non è stato protagonista di una grande stagione e il suo futuro all’Inter è decisamente in bilico, l’idea di Beppe Marotta sembra essere quella di inserirlo nella trattativa con i Red Devils per far tornare in Serie A proprio Dalot.