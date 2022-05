Calciomercato Roma, ha vinto Mendes: firma ufficiale

L’agente portoghese potrebbe fornire un assist di calciomercato alla Roma che ha diversi obiettivi tra i suoi assistiti

Tra qualche settimana finisce il campionato e anche la stagione della Roma che ha ancora tre partite da dover giocare per poter andare in vacanza. Tutte queste tre sono molto importanti per la riuscita dell’annata, con l’ultima che è sicuramente una spanna, ma anche due, sopra le altre. Si tratta della finale di Conference League che si giocherà a Tirana il 25 maggio, nell’Arena Kombetare. La sfida non rappresenta solo un’opportunità per riportare in Italia un trofeo europeo che manca da 12 anni, ma è anche un modo per la Roma di accedere all’Europa League. Questa, infatti, è uno degli obiettivi primari dei giallorossi, che vogliono fare bene anche in campionato per non ricevere brutte sorprese. Le partite con il Venezia e con il Torino, quindi, saranno fondamentali.

Al di là di come vada la stagione, i Friedkin hanno intenzione di investire per lottare ad alti livelli. Questo è stato confermato anche dallo stesso Dan, che ieri ha annunciato il lancio di un Opa ai piccoli azionisti per cercare di ottenere il 95% delle azioni della società e uscire dalla Borsa. L’obiettivo della proprietà è quello di competere nei migliori palcoscenici d’Europa. Per farlo ci sarà bisogno di un grande investimento nel calciomercato già a partire dalla prossima estate. Tra qualche mese, infatti, cominciano le trattative e Tiago Pinto ha annotato tutti i profili che interessato a Mourinho per migliorare la Roma.

Calciomercato Roma, Isco passa a Mendes: c’è la firma

Un assist al general manager della Roma potrebbe essere fatto dai procuratori, soprattutto da quelli con cui hanno un grande rapporto. Uno di questi è sicuramente Jorge Mendes, agente portoghese tra i più famosi e potenti al mondo. Nella sua scuderia ci sono fenomeni come Cristiano Ronaldo e in questi giorni se ne è aggiunto un altro: Isco Alarcon. Come riporta El Nacional, il fantasista del Real Madrid ha firmato un contratto con Gestifute, agenzia di Mendes, che gestirà i suoi interessi. A giugno, poi, l’ex Malaga si libererà dai blancos perché in scadenza di contratto e in ottica di un ipotetico ritorno al 4-2-3-1, Mourinho potrebbe pensare di prenderlo. Proprio i buoni rapporti con Mendes potrebbero rendere la trattativa più fluida, con lo spagnolo che andrebbe a migliorare la trequarti romanista con le sue qualità.