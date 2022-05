Calciomercato Roma, ossessione Mourinho: mega offerta dello sceicco

L’allenatore della Roma è nel mirino di un altro club che sta pensando di portarlo via dalla Capitale nel prossimo calciomercato

La prima stagione di Mourinho sulla panchina della Roma è sicuramente positiva. Lo Special One, anche se non ha ancora trovato il modo per adattare i suoi giocatori al suo gioco, ha il grande merito di aver creato un grande seguito intorno alla squadra. Grazie ai risultati in campo, ma soprattutto al suo modo di essere così coinvolgente, Josè è riuscito a stringere intorno a sé e ai suoi calciatori tutti i sostenitori della Roma che hanno preso di assalto qualsiasi stadio per sostenere la squadra. Ovviamente, si intende assalto pacifico, fatto di cori, esultanze, ma soprattutto sold out. Da diverse settimane, infatti, l’Olimpico è sold out alla massima capienza, più di 60.000 persone affollano i seggiolini blu dell’impianto del Foro Italico quando in campo ci sono Abraham e compagni.

All’inizio della stagione, lo Special One aveva avuto qualche problema nel trovare il giusto schema con cui far giocare i suoi calciatori. Il 4-2-3-1, infatti, è stato abbandonato dopo poco tempo vista l’incompatibilità che aveva con i vari Karsdorp, Abraham e Pellegrini, solo per dirne alcuni. Per questo ha optato per la difesa a tre, che è sembrata essere il modo in cui la Roma si esprime meglio. Con quetsa sono arrivati tanti grandi risultati, con il migliore di tutti che fino ad ora è la finale di Conference League del 25 maggio a Tirana. In quell’occasione, Mou avrà l’opportunità di cercare di vincere un trofeo europeo che in Italia manca da parecchio.

Calciomercato Roma, Mourinho nelle mire del Newcastle

Questi risultati e la capacità di attirare il pubblico sono stati notati da tutti. Tra questi ce ne sono soprattutto alcuni che stanno pensando allo Special One come prossimo allenatore del club. Secondo quanto riporta El Nacional, il Newcastle è sulle tracce di José. Gli sceicchi che hanno acquistato il club di recente, hanno l’intenzione di creare un top club sin da subito. Per questo, al fianco di gradi giocatori, ci vuole anche un allenatore top che è stato individuato in Mou.