Calciomercato Roma, offerta da 15 milioni: Pinto bruciato sul tempo

Il general manager della Roma rischia di perdere uno dei suoi obiettivi di calciomercato per accontentare Mourinho nella prossima estate

Tammy Abraham quest’anno è stato sicuramente il giocatore più incisivo della Roma. Appena arrivato, sull’inglese c’erano molti dubbi con una parte della tifoseria scettica riguardo le sue capacità. Il numero 9 inglese, però è stato in grado di far dimenticare al meglio Edin Dzeko e a convincere tutti quelli che hanno avuto dubbi su di lui. I 25 gol stagionali hanno dato una mano all’ex Chelsea, che ha ancora tre partite per migliorare il suo score. Alla fine del campionato, infatti, mancano due giornate a cui va aggiunta la finale di Conference League di Tirana contro il Feyenoord. In Serie A, invece, la Roma deve affrontare ancora Venezia e Torino, con la gara contro i granata che è stata anticipata proprio per arrivare al meglio alla finale.

Nonostante i numeri dell’attaccante, José Mourinho ha dato mandato a Tiago Pinto per migliorare l’attacco della Roma. Il motivo non sono le prestazioni dell’inglese, che fino ad ora ha mostrato dei numeri da vero campione alla prima stagione in Serie A. A impensierire lo Special One sono le sue alternative, che non hanno mai mostrato un livello sufficiente per poter lavorare come vice Abraham. Oltre al nove, ci sono in rosa Eldor Shomurodov e Felix Afena-Gyan. Il primo è quello che ha deluso di più, soprattutto i tifosi, che hanno visto la società spendere 20 milioni in estate per strapparlo al Genoa per poi finire fuori dalle gerarchie del tecnico portoghese. Il secondo, invece, è stato promosso proprio dall’allenatore dalla Primavera ed essendo molto giovane deve ancora maturare.

Calciomercato Roma, il Villarreal vuole Muriel: offerti 15 milioni

Uno dei profili che più interessano Pinto e Mourinho per migliorare il reparto avanzato è quello di Luis Muriel. L’attaccante dell’Atalanta di 31 anni è in uscita dal club dopo una stagione in ombra. Visto che conosce la Serie A da diversi anni, è il profilo perfetto per affiancare Abraham nella prossima stagione. Secondo quanto riporta todofichajes.com, però, sulle sue tracce non ci sono solo i giallorossi. C’è anche chi sta cercando di riportarlo in spagna. Questo è il Villarreal, che ha fatto un’offerta di 15 milioni per il colombiano. La Roma, invece, ancora non si è mossa, ma può contare sulla possibilità di offrire un compenso maggiore.