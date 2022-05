Calciomercato Roma, trovato il sostituto: Pinto in allarme

Il general manager dell’area sportiva della Roma rischia di perdere uno dei suoi obiettivi di calciomercato nelle prossime settimane

In questa stagione Josè Morirnho non è riuscito ad entrare in Champions League come sperava. L’allenatore della Roma ha cercato in tutti i modi di rimanere aggrappato alla Juventus, che però, grazie al pareggio col Napoli dei giallorossi ha accelerato e staccato Abraham e compagni. Ora, i tentativi della Roma di entrare nel fiore all’occhiello della Uefa sono rimandati al prossimo anno. In queste ultime giornate di stagione, infatti, i giallorossi devono essere concentrati su un altro obiettivo: l’accesso in Europa League. Questo può essere raggiunto sia vincendo le gare con Venezia e Torino, sperando in uno scivolone della Lazio con la Juventus. Un altro modo sarebbe giocare bene, anzi al massimo, a Tirana nella finale di Conference League.

La stagione di Mourinho ha avuti molti alti e bassi con la squadra he ha penso per strada punti utili per il raggiungimento degli obiettivi. Di sicuro, un freno alle prestazioni e alle ambizioni dello Special One è stata la mancanza di determinati profili in rosa. Nella rosa, infatti, ci sono stati alcuni reparti che avevano bisogno di essere rinforzati sia in estate che a gennaio. Il primo è sicuramente il centrocampo, dove al allenatore portoghese manca un regista. Mourihno, infatti, avrebbe voluto qualcuno che fosse in grado di gestire i ritmi e i tempi di gioco. Purtroppo dal mercato non sono arrivati profili con queste caratteristiche e José si è dovuto arrangiare adattando i giocatori a disposizone.

Calciomercato Roma, Schouten nel mirino del West ham

Uno dei profili che piacciono a Tiago Pinto proprio per migliorare la linea mediana della Roma è Jerdy Schouten, centrocampista del Bologna. L’olandese piace molto al general manager giallorosso che vorrebbe portarlo nella capitale nelle prossime settimane. Secondo quanto riporta il Daily Mail, però su di lui non c’è solo la Roma. Oltre al Napoli, c’è anche il West Ham che ha intenzione di dare freschezza al centrocampo. In estate, infatti, ci sarà l’addio di Mark Noble che appenderà gli scarpini al chiodo. Vista anche le possibili partenze di Coucek e Rice, gli Hammers hanno messo nel mirino Schouten , con gli osservatori che lo hanno seguito per diverso tempo.