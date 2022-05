Calciomercato Roma, agente in città: sorpasso Dybala

L’attaccante argentino è uno degli obiettivi più importanti per la Roma per la prossima finestra estiva di calciomercato

In questi giorni tra i corridoi di Trigoria si respirano arie diverse. Da una parte, soprattutto verso i campi di allenamento, c’è grande entusiasmo per le prossime partite che la quadra dovrà affrontare. in calendario, infatti, sono rimaste solo tre gare: due di Serie A e una di Conference League. Quelle di campionato serviranno ai giallorossi per cercare di strappare all’ultimo secondo disponibile il pass per l’Europa League. Mourinho cercherà di accedere a torneo europeo vincendo contro Venezia e Torino, con i lagunari che vogliono fare punti per rimanere in A. I granata, invece, non hanno nulla da chiedere al campionato, in cui migliorerebbero solo la posizione senza ottenere nulla vincendo le prossime partite.

Se invece ci si mantiene interni alle strutture del centro sportivo, si può respirare sempre entusiasmo, ma per il mercato che si avvicina. Nelle prossime settimane, infatti, Tiago Pinto scenderà in campo come si deve per regalare a Mourinho i migliori calciatori per rinforzare la rosa. Tra le email e le ipotetiche scartoffie presenti sulla scrivania del general manager ce ne sarà in cui sono indicate le caratteristiche che i calciatori vorrebbero avere per lo Special One. Oltre ai vari ruoli da migliorare, poi, ci sono anche le opportunità da cogliere al volo, come quella di Dybala. L’argentino è uno dei migliori talenti della Serie A e rappresenta sicuramente l’affare più interessante per questa estate visto che si libera a zero. Su di lui ci sono diversi club, così come la Roma, che vogliono cercare di prenderlo.

Calciomercato Roma, l’agente di Dybala a Londra

Sulla Joya non ci sono solo squadre della Serie A, L’argentino, infatti, interessa molto anche in Premier League, dove il Manchester United aveva cercato di prenderlo già due anni fa. In quell’occasione, i Red Devils erano riusciti a raggiungere l’accordo con la Juventus, ma non con il giocatore, che ha preferito rimanere a Torino. Ora, secondo quanto riporta Sky Sport, l’agente del giocatore Jorge Antun è a Londra. Dove da qualche anno si svolgono tutte le trattative. L’approdo allo United è ancora possibile, ma tutto dipende dai movimenti dei big del club. In lizza per Dybala c’è anche l’Arsenal, che è pronto a offrire un ingaggio di 8 milioni, tra parte fissa e bonus, a cui va aggiunto il premio alla firma. In Italia, l’Inter è interessata da tempo, mentre la Roma ha avuto un contatto informale settimane fa senza traformare il tentativo in concreto.