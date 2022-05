Calciomercato Roma, ennesima conferma sul sogno Dybala. La squadra giallorossa continua ad essere accostata al futuro del talento argentino.

Non tramonta il sogno Dybala in casa Roma, arriva una nuova conferma che fa sognare i tifosi. Il futuro del talento argentino continua ad essere avvolto dal mistero, presto sarà libero a parametro zero dalla Juventus. Quest’oggi l’ipotesi Roma è stata rilanciata con forza dai quotidiani sportivi, ora giunge una nuova conferma in diretta. I tifosi giallorossi sognano l’arrivo della Joya, sarebbe un colpo stellare alla seconda stagione di Josè Mourinho in panchina.

Non si spegne il sogno Dybala, rilanciato anche dall’edizione odierna de il Corriere dello Sport. La Roma è attesa da un finale di stagione al cardiopalma, le ultime due gare in Serie A valgono la lotta per la qualificazione all’Europa League, complicata dalla sconfitta patita a Firenze. Dopo le due ultime partite di campionato ci sarà l’appuntamento che può cambiare completamente la stagione giallorossa, il 25 maggio a Tirana la finale della Conference League contro il Feyenord. In attesa di un finale di stagione infuocato arriva una nuova conferma sul sogno Dybala, ecco l’annuncio in diretta alla CMIT TV.

Calciomercato Roma, sogno Dybala: conferma clamorosa

A parlare in diretta al canale Twitch del sito Calciomercato.it è stato Enrico Camelio, che ha rilanciato con forza l’ipotesi Dybala-Roma: “La conferma c’è ma c’è il nodo contratto. Dybala vuole 4 anni di contratto, la Roma è la squadra in vantaggio. C’è l’Inter che è obbligata a vendere per farlo firmare ma ad oggi non si muove nessuno dal club nerazzurro, eccezion fatta per Perisic ma a zero nel caso” La conferma diretta: “Noi abbiamo parlato con la famiglia del calciatore che ha confermato in modo assoluto: la Roma c’è ed aggiungo che si sono incontrati.”

Sull’intreccio con Nicolò Zaniolo: “Se entra Dybala esce Zaniolo, ma non c’è stata l’offerta giusta. Non è prevista firma sul rinnovo, l’entourage conferma. Io credo che alla fine Zaniolo andrà via, la volontà è di cederlo e lui non sta più bene come prima. Dybala è più forte al momento e Zaniolo andrà a fare il fenomeno da un’altra parte. Confermo che l’unica offerta scritta è giunta dall’Inghilterra. Ma ci sono almeno un paio di altri club.”