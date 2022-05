Calciomercato, Dybala alla Roma: l’argentino arriva così

Calciomercato, Dybala apre alla Roma: l’argentino diventa un obiettivo concreto dei giallorossi. Ecco come potrebbe arrivare da Mou

Paulo Dybala ha aperto alla Roma. L’argentino è diventato un obiettivo reale e concreto dei giallorossi e i Friedkin sono disposti a regalarlo a Mourinho qualora lo Special One riuscisse nella “doppietta”: vittoria della Conference League con annessa qualificazione all’Europa League l’anno prossimo. L’incontro è stato fissato.

Ma come potrebbe arrivare l’argentino? Normale che qualcuno dovrà partire, e sempre il Corriere dello Sport in edicola questa mattina svela quali sono i piani dell’allenatore portoghese. In uscita ci sono molti elementi che non hanno convinto quest’anno e sono ormai ai margini del progetto. Dovrebbero essere loro a fare spazio a quelli che sono gli innesti chiesti per il prossimo campionato.

Calciomercato, chi fa spazio a Dybala

Maitland-Niles verrà rispedito all’Arsenal: l’esterno è sicuro di lasciare la Capitale. E poi? Vina è un altro che dopo un avvio sicuramente promettente ha deluso le attese. Davanti ad una buona offerta saluterà la compagnia. Veretout potrebbe far entrare nelle casse qualche milione assai importante che potrebbe essere investito sull’ingaggio della Joya. Shomurodov e Carles Perez, lì davanti, faranno le valigie. Mourinho vuole gente diversa sulla prima linea. Vuole una spalla importante per Tammy Abraham.

Rimangono sotto osservazione anche Oliveira – Pinto ha chiesto lo sconto al Porto per il riscatto – e anche Nicolò Zaniolo. Quest’ultimo, però, merita un discorso diverso, perché è davvero l’unico che potrebbe regalare a Pinto un tesoretto importante da investire in quelli che sono gli obiettivi che, Mourinho, ha indicato per tempo: un esterno difensivo, un centrocampista centrale, e una punta: prima o seconda poco importa ma che porti tanta ma tanta qualità alla rosa giallorossa. Le caratteristiche di Dybala, in poche parole.