Calciomercato Roma, il Feyenoord adesso trema: assalto prima della finale

Manca sempre meno alla finale di Conference League tra Roma e Feyenoord: gli olandesi iniziano a tremare per l’assalto al big

Sale l’attesa per la finale di Conference League del prossimo 25 maggio, quando all’Arena Kombetare di Tirana si sfideranno Roma e Feyenoord per conquistare la prima edizione della nuova competizione europea. Nel frattempo il club olandese ha in programma tra due giorni l’ultima giornata di campionato, mentre i giallorossi dovranno affrontare domani sera il Venezia e poi il Torino tra una settimana per l’ultima giornata di Serie A.

Come si avvicina la finale, si avvicina anche la sessione di calciomercato estiva. A spaventare il Feyenoord sembrerebbe essere l’interesse di un club tedesco per uno dei big nella rosa di Slot. In caso di offerta irrinunciabile il calciatore potrebbe essere lasciato partire.

Calciomercato Roma, il Leverkusen punta Sinisterra: il Feyenoord trema

Tra i giocatori fondamentali nella rosa del Feyenoord c’è sicuramente Luis Sinisterra, esterno colombiano che in questa stagione ha messo a segno 23 gol e servito 13 assist in 45 partite giocate. Ovviamente il suo rendimento non è passato inosservato ai club europei, che avrebbero iniziato a osservarlo con interesse. Il colombiano potrebbe essere un profilo interessante anche per la Roma nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Però, secondo quanto riportato da ‘Kicker’, sulle tracce di Sinisterra ci sarebbe anche il Bayer Leverkusen. Da parte del club tedesco potrebbe arrivare un’offerta tra i 20 e i 25 milioni di euro, che farebbe vacillare il Feyenoord. Dunque futuro del colombiano in bilico mentre la finale di Tirana contro la Roma si avvicina.