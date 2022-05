Roma-Feyenoord, ufficiale dall’Olanda: titolare KO

Il 25 maggio va in scena Roma-Feyenoord, valida per la finale di Conference League che vale anche l’accesso nella sorella maggiore

Roma-Feyenoord è di sicuro la partita più importante della stagione. Il 25 maggio alle 20.45 va in scena a Tirana la finale di Conference League, con i giallorossi che vogliono mettere le mani sul trofeo. José Mourinho, infatti, vuole allungare la striscia positiva di titoli vinti ovunque sia andato e per questo punta tanto sulla vittoria. Questo, però, non è il motivo principale che spinge il tecnico portoghese che dopo la vittoria col Leicester ha confessato i suoi pensieri. “Non faccio tutto questo per me, lo faccio per gli altri, per i tifosi”. Con queste parole Mou ha suggellato quell’amore che lega i giallorossi allo Special One.

E mentre tutti pensano già alla finale, il portoghese deve pensare anche alla Serie A. Prima dello scontro con gli olandesi, infatti, ci sono Venezia e Torino che potrebbero rovinare i piani dei giallorossi. L’ultima partita con i granata è stata anticipata a venerdì 20, in modo da permettere ad Abraham e compagni di riposare. Il Feyenoord, infatti, finisce l’ultima partita il 15 maggio, ben 10 giorni prima della finale. questo da un vantaggio immenso agli uomini di Slot, che però hanno perso qualche pezzo nella penultima giornata di Eredivisie giocata mercoledì sera. In quell’occasione diversi titolari sono stati lasciati in panchina per riposare, ma alcuni, invece, hanno dichiarato forfait prima della partita.

Roma-Feyenoord, Malacia infortunato: è in dubbio per la finale

Uno dei calciatori che più preoccupa Slot è Tyrell Malacia, terzino sinistro degli olandesi, che non ha preso parte alla partita con i Go Ahead Eagles. Il terzino, infatti, era infortunato e la sua condizione sarà monitorata meglio nei prossimi giorni. Come comunica in una nota ufficiale il club di Rotterdam, però, Malacia non giocherà l’ultima giornata di campionato contro l’Eredivisie per un problema muscolare alla coscia. Per questo non scenderà in campo contro il Twente. La sua presenza per al finale di Conference League, poi, è in dubbio e verrà valutata nelle prossime settimane.